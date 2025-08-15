İngiltere suçluları bulmak için yapay zeka kullanacak

Birleşik Krallık hükümeti, suçla mücadele için yapay zeka destekli, gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturma projesi başlattı.

"Concentration of Crime Data Challenge" adlı girişim, polisin suç oranlarını düşürmek için proaktif müdahalede bulunmasını amaçlıyor.

Ancak uzmanlar, projenin potansiyel riskleri arasında, "belirli toplulukların haksız yere fişlenme tehlikesi" bulunduğunu belirtiyor.

Yapay zeka teknolojisi, suçla mücadele konusunda ilginç ama doğru bir şekilde kullanılması halinde bir o kadar faydalı olabilecek bir alana adım atmaya hazırlanıyor. Birleşik Krallık hükümeti, Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla, suçla mücadelede yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

“Concentration of Crime Data Challenge” olarak adlandırılan girişimle birlikte 2030 yılına kadar İngiltere ve Galler için yapay zeka destekli, gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturulması öngörülüyor. Harita ise polisin proaktif bir şekilde müdahale etmesine olanak tanıyarak suç oranlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Polis, yapay zeka ile suç odaklarını tahmin edecek

Birleşik Krallık hükümetinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, 500 milyon sterlinlik AR-GE Misyonları Hızlandırma Programı’nın bir parçası. İlk aşamada, Nisan 2026’ya kadar prototiplerin geliştirilmesi için 4 milyon sterlinlik bir yatırım yapılacak. Hükümet, bu haritanın özellikle bıçaklı saldırılar ve anti-sosyal davranışlar gibi suçların nerede meydana geleceğini tahmin etmesini umuyor.

Teknoloji, polis, yerel meclisler ve sosyal hizmetlerden gelen bilgileri, bilinen suçluların sabıka kayıtları ve davranış kalıpları da dahil olmak üzere birçok veriyle bir araya getirecek. Ayrıca hükümetin on yıl içinde bıçaklı saldırı ve kadınlara yönelik şiddeti yarı yarıya azaltmayı hedefleyen “Daha Güvenli Sokaklar Misyonu”na da katkıda bulunacak.

Öte yandan hükümet ve polis teşkilatında, yapay zekanın bu şekilde kullanılması konusunda iyimserlik hakim olsa da sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar, projenin potansiyel risklerine dikkat çekiyor. St Giles Trust’ın CEO’su Tracey Burley, teknolojinin “dikkatli kullanılması” gerektiğini ve belirli toplulukların “haksız yere fişlenme riski” taşıdığını belirtti.

Teknolojik çözümlerin, yoksulluk ve eşitsizlik gibi “temel nedenlere” odaklanan kanıtlanmış önlemlerle birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Burley, şöyle devam etti:

“Teknoloji, bıçaklı suçlar gibi karmaşık sorunların çözümünde rol oynayabilir. Ancak bu, bireylerin hem mağdur hem de fail olabileceği ve belirli toplulukların haksız bir şekilde etiketlenme riski altında olduğu kabul edilerek ve dikkatli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Herhangi bir teknolojik çözüm, risk altındaki kişilere erken müdahale ve yoksulluk, eşitsizlik ve fırsat eksikliği gibi temel nedenlerin ele alınması gibi kanıtlanmış önlemlerle birlikte uygulanmalıdır.”

Duyurudaki ilginç noktalardan biri ise veri kötüye kullanımı veya fişlemeyi önlemek için belirli güvenlik önlemlerinin detaylandırılmaması. İngiltere’nin yapay zeka şirketlerinden “güvenli yapay zeka” geliştirmeleri konusunda ısrarcı olması düşünüldüğünde, hükümetin bu haritanın geliştiricileri için herhangi bir kılavuz belirlememiş olması şaşırtıcı bir durum olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık hükümeti, bu temeli kullanarak araştırma kapsamını genişletecek, veri kaynaklarını artıracak ve suç modellerini daha iyi anlamak için analizi derinleştirecek. Hükümetin ayrıca, bu yeni yapay zeka haritalama teknolojisini uygulayabilecek 13.000 ek polis memuru ve özel memuru mahalle görevlerine atama planları da bulunuyor.

