OpenAI’dan insanların yerini alacak üstün yapay zeka girişimi: Strawberry

ChatGPT ve DALL-E gibi hizmetlerle “yapay zeka çağını” başlatan OpenAI sıra dışı bir girişim üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında “OpenAI’nin ‘insanlığı tehdit eden’ yapay zekası” başlığıyla sizlere sunduğumuz haberde ilk ipuçları ortaya çıkan ve “Q*” kod adıyla gizlenen bu girişim, o dönemki iddialara göre şirketin yönetim kurulunun Sam Altman’ı CEO görevinden kovma gerekçesi olarak gösterilmişti. Ortaya çıkan son bilgiler, teknolojik anlamda bir sıçrama vaat eden bu gelişmeyle ilgili yeni bilgileri gözler önüne seriyor.

Bir dönem “Sam Altman’ın gizli projesi” olarak da nitelendirilen yapay zeka girişi, Reuters’ın haberine göre Türkçe’de “Çilek” anlamına gelen “Strawberry” kod adıyla geliştiriliyor. En az bir yıldır geliştirilmeye devam edildiği bilinen proje, insanların yerini alabilecek üstün bir yapay zeka çalışması olarak lanse ediliyor.

OpenAI’nin yeni projesi insan beyninin ötesine geçebilir

Reuters’ın elde ettiği dahili OpenAI belgelerine göre bu proje yalnızca kullanıcıların sorduğu soruları yanıtlamakla kalmayacak. Bunun yanı sıra aynı zamanda ileri düzeyde muhakeme yeteneğine sahip olacak. Derinlemesine araştırama yapmak için internette otonom olarak gezinmeyi amaçlayan yapay zeka, tıpkı bir insan gibi akıl yürütme becerisine ulaşacak.

Projeyle ilgili gelen son bilgiler, insanlığın geleceği adına endişe veriyor. İsmini vermek istemeyen bir kaynak, “Yeni yapay zeka yetenekleri üzerine sürekli araştırma, bu sistemlerin zaman içinde akıl yürütmeyi geliştireceği inancıyla sektörde yaygın bir uygulamadır” ifadesini kullanıyor. Mevcut tüm yapay zeka modellerinin açık ara bir şekilde önünde görülen bu girişimin en karmaşık bilim ve matematik problemlerine bile yanıt verebileceğine işaret ediliyor.

“Strawberry” projesi insanlık tarihini değiştirebilir

OpenAI’nin Yapay Genel Zeka (AGI) hedeflerine ulaşması için sürdürdüğü çabanın bir sonucu olarak değerlendirilen Strawberry projesi birçok faaliyette insanları geride bırakacak yetenekler sunmayı hedefliyor. Şu anda ChatGPT ve Gemini gibi sohbet robotlarının yapay zeka alanında Seviye 1 olarak kodlandığı biliniyor.

Daha gelişmiş bir yapıda olan ve temel sorunları doktora sahibi bir kişi düzeyinde cevaplayabilen girişimler Seviye 2 olarak adlandırılıyor. Seviye 3 kullanıcılar adına hareket edebilen girişimleri kapsıyor. Seviye 4 ise tamamen yapay zeka tarafından yaratılan çalışmaları barındırıyor.

AGI (Yapay Genel Zeka) olarak da bilinen son aşama olan Seviye 5 tüm organizasyonun işini gerçekleştirebilecek ve insan beyninden daha güçlü bir yapıyı sembolize eden girişimleri temsil ediyor. Şu anda tamamlanmış bir AGI olmasa da OpenAI’nin bu gizli projesinin Seviye 5 düzeyinde faaliyet gösterebileceği ifade ediliyor.

Şu anda gizli tutulmaya devam edilen Strawberry girişimi için henüz belirli bir lansman tarihi bulunmuyor. Fakat yine de şirketin geliştiricilere ve çeşitli ortaklarına bu çalışmayla ilgili bazı ipuçları sunduğu öne sürülüyor.

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