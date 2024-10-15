iOS 18.1 Beta 7, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile çıktı

iOS 18.1 Beta 7 güncellemesi Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile birlikte kullanıcılara sunuldu. Kullanıcı deneyimini artırmaya ve şirketin ilgi çekici yeni AI özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya odaklanan bu güncelleme, aynı zamanda çeşitli hata düzeltmeleri ve yazılım stabilizasyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Ekim ayı sonlarında yayınlanacak kararlı sürümden önce şirket, güncellemeyle ilgili son dokunuşlarda bulunuyor.

Apple’ın sunduğu yeni iOS güncellemesi ile birlikte aynı zamanda şirketin ürün ekosistemi için diğer yazılım güncellemeleri de yayınlanıyor. Bunlar arasında iPadOS 18.1 Beta 7 öne çıkarken, ayrıca watchOS 11.1, tvOS 18.1 ve VisionOS 2.1 Beta 5 güncellemelerine de yer veriliyor. iOS ve iPadOS güncellemelerinde şirket artık kararlılık düzeyine önemli ölçüde ulaşırken; watchOS, tvOS ve VisionOS’da ise büyük yenilikler olmadan genel optimizasyonlara odaklanılarak sistem stabilizasyonu sağlanıyor.

iOS 18.1 Beta 7 ile gelen yenilikler

MacRumors’un haberine göre iOS 18.1 Beta 7 ile gelen özellikler arasında çok sayıda ilgi çekici seçenek yer alıyor. Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkan şirket, bu özellikleri iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinin tamamında kullanıcılara sunuyor. Daha eski iPhone’ların ise ne yazık ki bu işlevlerden yararlanabilmelerine imkan sağlanmıyor.

Kullanıcı deneyimini artıracak birçok özelliğe ev sahipliği yapan Apple Intelligence yapay zeka paketi, Yazma Araçları sayesinde yazım denetimi, dilbilgisi düzeltme, yeni bir üslup oluşturma ve metin özetleme gibi işlevleri bir araya getiriyor.

Yepyeni bir tasarıma sahip olan Siri, sesli desteğin yanı sıra ayrıca metin desteğini de kullanıcılara sunuyor. ChatGPT desteğiyle güçlendirilen asistan hizmeti artık daha geniş bir kullanıma olanak tanıyor. Safari tarayıcısı için ise makale özetleme ve odaklanmayı artırmaya yönelik yeni seçenekler sunuluyor.

Akıllı yanıtlar özelliğini Mesajlar ve Posta uygulamalarında kullanıcılarla buluşturan Apple, Fotoğraflar uygulamasına metin açıklamalarına dayalı slayt gösterileri oluşturma aracı getiriyor. Öte yandan telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere telefonunuzdaki tüm sesleri metne dökme ve özetleme imkanı sağlanıyor.

iOS 18.1 Beta 7 güncellemesi ile karşımıza çıkan şirket, Apple Intelligence yapay zeka paketinde yer alan birçok özelliği şimdiden kullanıcılarla buluşturdu. Fakat henüz Image Playground, Genmoji ve diğer yeni Siri özellikleri kullanıcılara sunulmadı. Bu özelliklerin sonraki güncellemelerde getirilmesi bekleniyor.

Apple’ın sunduğu yeni iOS 18.1 Beta 7 güncellemesini indirmek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” bölümüne gidip Geliştirici Beta seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Geliştirici olmayanlar ise güncellemeleri erken almak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için işbirliği yapmak için şirketin genel beta programına katılabilir.