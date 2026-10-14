OpenAI’da gizli dinleme cihazı bulundu, bir çalışan FBI tarafından tutuklandı

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ABD Adalet Bakanlığı, OpenAI'ın San Francisco ofisindeki yönetici toplantı odasına gizli ses kayıt cihazı yerleştirmekle suçlanan mühendis Abdulrahman Alfozan'ın 9 Ekim'de tutuklandığını açıkladı.

Savcılığa göre cihaz 30 Eylül civarında bir televizyonun arkasındaki USB girişinde bulundu, Alfozan'ın çantasında da benzer bir ikinci cihaz ele geçirildi.

OpenAI çalışanın işine son verdiğini ve model ağırlıklarına, kaynak koduna ya da müşteri verilerine erişildiğine dair bir işaret bulmadığını bildirdi.

OpenAI’ın San Francisco’daki ofislerinden birinde, yöneticilerin kullandığı bir toplantı odasında gizlenmiş ses kayıt cihazı bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, cihazı yerleştirmekle suçlanan 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı OpenAI mühendisi Abdulrahman Alfozan’ın 9 Ekim Cuma günü tutuklandığını, Alfozan’ın 13 Ekim Salı günü de ilk kez federal mahkeme önüne çıktığını açıkladı.

Alfozan, sözlü iletişimi dinlemek amacıyla elektronik bir cihaz kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. OpenAI ise olayı aynı gün kamuoyuna duyurdu ve çalışanın işine son verildiğini bildirdi. Şirket, şu ana kadar model ağırlıklarına, kaynak koduna ya da müşteri verilerine erişildiğine dair bir işaret bulmadığını belirtiyor.

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OpenAI’daki dinleme cihazı nerede ve nasıl bulundu?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre OpenAI personeli 30 Eylül civarında, yönetici toplantı odasındaki bir televizyonun arkasında USB girişine takılmış bir ses kayıt cihazı fark etti. Tuvalet kağıdına sarılarak gizlenen cihazın 28 Eylül civarında yerleştirildiği ve içindeki kayıtların şifreli olduğu tespit edildi. Savcılık, Alfozan’ın Temmuz 2025’ten bu yana OpenAI’da mühendis olarak çalıştığını, ancak bu odaya girme ya da buradaki toplantılara katılma yetkisi bulunmadığını belirtiyor.

Şikayet belgesine göre bu odadaki toplantılarda şirketin araştırmaları, ürün planları, hükümetlerle temasları ve ticari ilişkileri gibi kamuya açık olmayan konular sık sık konuşuluyordu. Belgede yer alan güvenlik kamerası kayıtları da Alfozan’ı cihaz bulunmadan önceki farklı günlerde odanın yakınında gösteriyor.

Suçlamanın dayandığı deliller

Savcılık, Alfozan’ın 28 Eylül’den önce bir verimlilik aracı üzerinden şirketin bina adreslerini, toplantı odalarının kapasitesini ve takvimlerini, yöneticilerin bulunduğu yerleri ve dış ortaklarla yapılan toplantıları sorguladığını ileri sürüyor. Üstelik Alfozan’ın eşiyle ilişkili olan ve Alfozan’ın kendi hesabıyla birçok ortak özelliği bulunan bir sohbet botu hesabından, 24 ile 30 Eylül arasında sürekli kayıt yapan bir ses kaydedicinin nasıl yapılacağı, Wi-Fi bağlantısının nasıl özelleştirileceği ve SD kartın nasıl şifreleneceği gibi sorular gönderildiği iddia ediliyor. Savcılık, aynı hesaptan 27 ve 28 Eylül’de doğrudan bulunan cihazın başlık bilgisi ve MAC adresiyle ilgili sorular gönderildiğini de belirtiyor.

İddianın ikinci ayağı ise 5 Ekim’de yaşananlara dayanıyor. Savcılığa göre Alfozan o gün yönetici toplantı odasına girerek cihazın takılı olduğu televizyonun arkasına baktı ve bu an kameraya yansıdı. Aynı gün ofisin başka bir odasında sahipsiz bırakılan çantasını açan OpenAI güvenlik ekibi, içinde Alfozan’ın cüzdanı ve kimliğinin yanı sıra ilk cihaza benzeyen ikinci bir kayıt cihazı buldu.

OpenAI ne açıklama yaptı?

OpenAI, OpenAI Newsroom hesabından yaptığı paylaşımda ofislerinden birinde “gelişmiş bir kayıt cihazı” bulduğunu ve cihazın ne olduğunu, nereden geldiğini anlamak için kendi modellerini kullandığını açıkladı. Şirket, bu inceleme sonucunda cihazın birkaç gün önce belirli bir çalışan tarafından yerleştirildiğini belirlediğini, konuyu FBI’a ilettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Şirket sözcüsü Nate Evans, TechCrunch’a yaptığı açıklamada Alfozan’ın ürün ekibinde çalıştığını doğruladı. OpenAI ayrıca cihazda gelişmiş şifreleme, ses izleme özellikleri ve izlenmekten kaçacak biçimde tasarlanmış bir veri aktarım mekanizması bulunduğunu belirtti. Toplanan kayıtların ne amaçla kullanılacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı, Alfozan ve avukatından da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Alfozan’ı nasıl bir ceza bekliyor?

Adalet Bakanlığı, Alfozan’ın suçlu bulunması halinde en fazla 5 yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını, bunun ardından 3 yıl denetimli serbestlik uygulanabileceğini belirtiyor. Davayı Kuzey Kaliforniya Bölgesi Savcılığı yürütüyor, Bakanlığın Ulusal Güvenlik Dairesi de soruşturmaya destek veriyor.

ABD yönetimi olaya ulusal güvenlik açısından yaklaşıyor. FBI Direktörü Kash Patel, cihazın şirketin süper zeka teknolojisine ilişkin hassas görüşmeleri gizlice kaydetmek amacıyla yerleştirildiğini öne sürerken, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da olayın süper zeka yarışını kazanmanın neden bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu gösterdiğini söyledi. Alfozan hakkındaki iddialar henüz mahkemede kanıtlanmış değil ve FBI soruşturmayı sürdürüyor.