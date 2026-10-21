ChatGPT’ye kilitli sohbetler geldi, PIN unutulursa sohbetler siliniyor

Reklam

OpenAI, ChatGPT'de seçilen sohbetleri dört haneli PIN ya da Face ID ile kilitleme imkanı veren kilitli sohbetler özelliğini 20 Ekim 2026'da duyurdu.

Kilitlenen sohbetler normal geçmişten ve aramadan gizleniyor, PIN sıfırlandığında ise tüm kilitli sohbetler kalıcı olarak siliniyor.

Özellik ücretsiz hesaplar dahil tüm bireysel planlarda kademeli olarak açılıyor ve uçtan uca şifreleme sağlamıyor.

OpenAI, ChatGPT’ye seçilen sohbetleri PIN koduyla kilitleme imkanı veren yeni bir özellik ekledi. 20 Ekim 2026 Salı günü duyurulan kilitli sohbetler, ücretsiz hesaplar dahil tüm bireysel planlarda kademeli olarak kullanıma açılıyor.

Özellik, telefonun ya da bilgisayarın başkasının eline geçtiği durumlar düşünülerek hazırlanmış. Bir arkadaşına başka bir sohbeti göstermek için telefonunu uzatan kullanıcı, kişisel konuları ya da hazırladığı bir sürprizi konuştuğu sohbetleri gizli tutabiliyor. Kilitlenen sohbetler normal sohbet geçmişinde, sabitlenen sohbetlerde ve sohbet aramasında artık görünmüyor.

Reklam

ChatGPT’de kilitli sohbetler nasıl çalışıyor?

OpenAI’ın destek sayfasına göre kullanıcı bir sohbeti ilk kez kilitlediğinde dört haneli bir PIN oluşturması isteniyor. Aynı PIN, hesaba bağlı tüm cihazlarda geçerli oluyor. iPhone ve Android telefonlarda PIN yerine Face ID ya da parmak izi gibi cihazın kendi doğrulama yöntemleri de kullanılabiliyor. Üst üste çok sayıda yanlış deneme yapıldığında ChatGPT bu bölüme erişimi geçici olarak kapatıyor.

Kilitlenen sohbetler Projeler altında açılan “Locked chats” adlı ayrı bir bölümde toplanıyor. Geçici sohbetlerden farkı da burada ortaya çıkıyor, çünkü geçici sohbetler geçmişe hiç kaydedilmezken kilitli sohbetlere istenildiği zaman geri dönülebiliyor. Bellek özelliği açık olan kullanıcılarda kilitli sohbetlerin kendine ait ayrı bir belleği bulunuyor. Kilitlendikten sonra yazılan mesajlar bu belleği güncelliyor ancak normal sohbetlerdeki belleğe aktarılmıyor, böylece kilitli bir sohbette paylaşılan bilgiler diğer sohbetlere taşınmıyor.

PIN unutulursa sohbetler siliniyor

Özelliğin en dikkat edilmesi gereken yanı PIN sıfırlama süreci. PIN’i unutup sıfırlayan kullanıcının bütün kilitli sohbetleri, bu sohbetlere yüklenen dosyalarla birlikte kalıcı olarak siliniyor. OpenAI, bu işlemin geri alınamadığını ve silinen içeriğin destek ekibi tarafından da kurtarılamayacağını belirtiyor. Şirket hesaplarında yöneticiler de çalışanın PIN’ini sıfırlayamıyor.

Kilitleme her sohbette kullanılamıyor. TechCrunch’ın haberine göre geçici sohbetler, arşivlenen sohbetler, grup sohbetleri, paylaşılan bir linkten açılan sohbetler, zamanlanmış görev içeren sohbetler ve toplantı kaydı bulunan sohbetler kilitlenemiyor. Codex sohbetleri de bu özelliğin dışında kalıyor.

Kilit, sohbetleri şifrelemiyor

OpenAI, kilitli sohbetlerin uçtan uca şifreleme ya da ayrı bir şifreli kasa anlamına gelmediğini açıkça vurguluyor. Bir sohbeti kilitlemek, OpenAI’ın o sohbeti ne kadar süre sakladığını ya da “Modeli herkes için geliştir” ayarını değiştirmiyor. ChatGPT’nin sohbet kilitlenmeden önce belleğine kaydettiği bilgiler de silinmiyor.

Dolayısıyla özellik, cihazın başındaki diğer kişilere karşı bir koruma sağlıyor, verilerin OpenAI tarafında nasıl işlendiğini ise etkilemiyor. Hassas bilgilerin model eğitiminde kullanılmasını istemeyen kullanıcının bu ayarı ayrıca kapatması gerekiyor.

Türkiye’de ücretsiz kullanıcılara da geliyor

Kilitli sohbetler ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro planlarının yanında Business, Enterprise ve Edu hesaplarında da sunuluyor. Yalnızca ChatGPT for Healthcare bu listenin dışında tutuluyor. OpenAI duyurusunda herhangi bir bölge sınırlamasından söz etmiyor, bu nedenle Türkiye’deki kullanıcılar da ücretsiz hesaplarıyla sohbetlerini kilitleyebilecek.

Dağıtım kademeli olarak yapıldığı için seçeneğin tüm hesaplarda görünmesi birkaç gün sürebilir. iOS ve Android uygulamalarında kilitli sohbetlerde sesli mod da kullanılabiliyor.