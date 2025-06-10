ChatGPT çöktü mü? Neden açılmıyor? (10 Haziran 2025 erişim sorunu)

Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunları yaşanıyor.

Etkilenen hizmetler arasında ChatGPT, Sora ve API hizmetleri bulunuyor.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada sorunun tespit edildiğini ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı popüler sohbet botu ChatGPT, saatlerdir erişim problemi yaşıyor. Dünyanın birçok yerinden kullanıcılar ChatGPT’ye erişimediğini bildiriyor. Peki sorunun arkasında ne var? ChatGPT gerçekten çöktü mü?

OpenAI’nin ChatGPT, API’leri ve Sora video hizmetlerinde dünya çapında yaklaşık üç saattir kesinti yaşanıyor. Yaşanan erişim sorunlarının Türkiye saati ile sabah 10:00 civarında başladığı tahmin ediliyor.

Mevcut sistem durumunu gösteren OpenAI Status sayfasında yer alan açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

“ChatGPT, Sora ve API hizmetlerinde artan hata oranları ve gecikmelere neden olan sorunun temel nedenini belirledik. Şu anda sorunu hafifletmek için bir çözüm üzerinde çalışıyoruz.”

Şu anda çalışmaya devam eden tek OpenAI hizmetinin ise, kullanıcıların yapay zeka modellerini daha detaylı deneyimleyip ayarlamalar yapabildiği Playground platformu olduğu görülüyor.

Öte yandan, ücretli ChatGPT hesaplarından gönderilen istekler tarayıcıda ve mobil uygulamada “Error in message stream” (Mesaj akışında hata) yanıtları veriyor.

İnternet servislerindeki çökmeleri ve problemleri saptayan DownDetector sitesinde ise gelen şikayetlerin büyük çoğunluğunun, (yaklaşık %93’ünün) ChatGPT’ye ilişkin hata mesajlarıyla ilgili olduğu görülüyor.

OpenAI’nin henüz bu kesintiyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurmadığını da belirtmekte fayda var. Şirketin resmi X hesabında yaptığı en son paylaşım, kullanıcıların ChatGPT ile daha doğal ve gerçek zamanlı sesli sohbetler yapmasını sağlayacak “Advanced Voice” özelliği ile ilgili oldu.

Daha önce de erişim problemleri olmuştu

ChatGPT’nin daha önce de kesintiler yaşadığı biliniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ChatGPT ve API hizmetleri çökmüş, ancak çok geçmeden bu sorunlar giderilmişti. 12 Aralık 2024’te ChatGPT desteği gelen iOS 18.2 güncellemesinin ardından ChatGPT’ye erişim problemleri yaşanmıştı. Ondan önce de 5 Aralık 2024’te benzer bir erişim problemi meydana gelmişti.

Kasım 2023’te ise şirket, Rus hackerlarla ilişkilendirilen bir dağıtılmış hizmet engelleme (DDoS) saldırısına maruz kalmıştı. Ayrıca araştırmacılar zaman zaman ChatGPT hizmetinin zamanla iyileşmek yerine sorunlar yaşadığını belirtmişti ki bu, şirketin dil modeli için verdiği gelişme vaatleriyle çelişiyor.

Şirketin durum sayfasında, ChatGPT servisinin 9 Haziran Pazartesi günü başlarında “azalmış performans” yaşadığı belirtilmiş, ancak bu sorun da kısa sürede çözülmüş görünüyor.

Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yaşanan ChatGPT erişim problemlerin ana sebebinin ne olduğu henüz açıklanmış değil. Ancak yapılan açıklamada şirket neyin sebep olduğunu bildiklerini ve bunun için çalışmalara devam ettiklerini belirtiyor.