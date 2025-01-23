ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Ocak erişim problemi)

OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT erişim problemi yaşatıyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı bir süredir ChatGPT'ye erişemiyor.

OpenAI söz konusu hatayı doğrularken, sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı.

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI şirketinin sahibi olduğu yapay zeka tabanlı sohbet robotu bugün öğle saatlerinde erişim problemi gösteriyor. Şu anda ChatGPT’nin internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar “Bad gateway” hatası ile karşılaşıyor.

Şu anda ChatGPT’nin mobil uygulaması bu tarz bir sorun yaşatmıyor. Yalnızca platformun internet sayfasının bu durumdan etkilendiği görülüyor. Peki ya ChatGPT erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar…

ChatGPT çöktü mü? OpenAI erişim problemini doğruladı

DownDetector tarafından aktarılan verilere göre OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT şu anda dünya çapına milyonlarca kullanıcı için problem yaratıyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yaklaşık 15:30 sularından itibaren hata bildirimlerinin çoğaldığı anlaşılıyor.

OpenAI Status sayfasını ziyaret ettiğimizde ChatGPT erişim sorunu doğrulanıyor. Şirket başlangıçta ChatGPT ve API’de yüksek hata oranlarıyla karşılaştıklarını, kısa süre önce müdahale yapıldığını ve sonuçların takip edildiğini bildirdi. Fakat henüz problem tam anlamıyla çözüme kavuşturulmuş değil.

ChatGPT’de yaşanan bu büyük kesinti için araştırmalar ve çözüm girişimleri devam ediyor. OpenAI ekibi şu anda bu sorunu çözüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam etse de sorunun tam olarak ne zaman düzeltileceği belirsizliğini koruyor.

Detaylar eklenecek…