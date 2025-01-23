Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Yapay Zeka

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? (23 Ocak erişim problemi)

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT dünya çapında erişim sorunu gösteriyor.
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT erişim problemi yaşatıyor.
    • Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı bir süredir ChatGPT'ye erişemiyor.
    • OpenAI söz konusu hatayı doğrularken, sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı.

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI şirketinin sahibi olduğu yapay zeka tabanlı sohbet robotu bugün öğle saatlerinde erişim problemi gösteriyor. Şu anda ChatGPT’nin internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar “Bad gateway” hatası ile karşılaşıyor.

    Şu anda ChatGPT’nin mobil uygulaması bu tarz bir sorun yaşatmıyor. Yalnızca platformun internet sayfasının bu durumdan etkilendiği görülüyor. Peki ya ChatGPT erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar…

    ChatGPT çöktü mü? OpenAI erişim problemini doğruladı

    DownDetector tarafından aktarılan verilere göre OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT şu anda dünya çapına milyonlarca kullanıcı için problem yaratıyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yaklaşık 15:30 sularından itibaren hata bildirimlerinin çoğaldığı anlaşılıyor.

    OpenAI Status sayfasını ziyaret ettiğimizde ChatGPT erişim sorunu doğrulanıyor. Şirket başlangıçta ChatGPT ve API’de yüksek hata oranlarıyla karşılaştıklarını, kısa süre önce müdahale yapıldığını ve sonuçların takip edildiğini bildirdi. Fakat henüz problem tam anlamıyla çözüme kavuşturulmuş değil.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    ChatGPT’de yaşanan bu büyük kesinti için araştırmalar ve çözüm girişimleri devam ediyor. OpenAI ekibi şu anda bu sorunu çözüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam etse de sorunun tam olarak ne zaman düzeltileceği belirsizliğini koruyor.

    Detaylar eklenecek…

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.