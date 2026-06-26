OpenAI, Trump’ın emriyle GPT-5.6 modelini sınırlı erişime açtı

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OpenAI bugün Sol, Terra ve Luna isimlerinden oluşan GPT-5.6 yapay zeka ailesini tanıttı.

Modelin genel erişime açılması, ABD yönetiminin güvenlik değerlendirmesi talebi üzerine ertelendi.

Şirket, GPT-5.6'yı ilerleyen haftalarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor..

OpenAI merakla beklenen yeni yapay zeka modeli ailesi GPT-5.6 ile karşımıza çıktı. Resmi olarak duyurulan model serisi Sol, Terra ve Luna olmak üzere üç farklı versiyona ev sahipliği yapıyor. Fakat ne yazık ki şimdilik tüm kullanıcılar bu modellerden yararlanamıyor.

Bu modeller başlangıçta genel kullanıma sunulmadan önce yalnızca küçük bir yetkili kuruluş grubuna ulaşacak. Erişim kısıtlamasının arkasında ise ABD hükümetinin doğrudan müdahalesi yatıyor. Trump yönetimi, üst düzey yapay zeka sistemleri için oluşturulan yeni federal çerçeve kapsamında modeli değerlendirmek adına genel lansmanı ertelemesini istedi.

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GPT-5.6 serisi neler sunuyor?

OpenAI, GPT-5.6 Sol modelini programlama, bilimsel araştırma ve siber güvenlik alanlarındaki karmaşık görevlere yönelik yeni nesil amiral gemisi modeli olarak öne çıkarıyor.

Şirketten gelen resmi açıklamaya göre bu sistem Max ve Ultra adı verilen iki yeni mantık yürütme modunu içeriyor. Bu modlar, karmaşık sorunları çözmeye ya da gelişmiş görevler sırasında birden fazla alt ajanı koordine etmeye daha fazla işlem süresi ayrılmasına olanak tanıyor.

GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 modeline benzer performans sunarken işletme maliyetlerini yaklaşık yarı yarıya azaltmak üzere sunuluyor. GPT-5.6 Luna ise yüksek hızlı ve düşük maliyetli çıkarım gerektiren büyük iş yüklerini hedefliyor.

ABD hükümetinden kısıtlama kararı

OpenAI, yeni yapay zeka ailesinin yeteneklerini ABD hükümetiyle önceden paylaştığını ve Donald Trump yönetiminin talebi üzerine ilk aşamada yaygınlaştırmayı sınırlamayı kabul ettiğini resmen doğruladı.

Şirkete göre başlangıçta yalnızca küçük bir grup güvenilir ortak, API ve Codex platformu aracılığıyla GPT-5.6’ya erişebilecek. Her iki taraf da gelecekteki öncü yapay zeka modellerini değerlendirmek için kalıcı bir prosedür geliştirecek.

Bu dikkat çeken karar, GPT-5.6’yı bu ay Beyaz Saray’ın doğrudan müdahalesiyle lansmanı etkilenen ikinci gelişmiş model haline getiriyor. Bilindiği üzere daha önce de hükümet, Anthropic’ten Fable 5 ve Mythos 5 modellerine erişimi geçici olarak kısıtlamasını talep etmişti.

GPT-5.6 ne zaman genel kullanıma açılacak?

Sam Altman liderliğinde faaliyet gösteren yapay zeka devi OpenAI, yeni GPT-5.6 ailesinin ilk etapta sınırlı bir dağıtıma sahip olacağını, fakat önümüzdeki birkaç hafta içinde geniş çapta yayınlamayı planladıklarını bildirdi.

Şimdilik GPT-5.6’nın ne zaman genel kullanıma açılacağı tam olarak belirtilmedi. Şirketin ilerleyen günlerde kesin bir tarih paylaşması bekleniyor.