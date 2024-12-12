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    ChatGPT çöktü mü? iOS 18.2 güncellemesi OpenAI’yi fena vurdu

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI imzalı yapay zeka sohbet robotu bu gece saatlerinde erişim problemi gösteriyor.
    Güncelleme:
    ChatGPT çöktü mü neden açılmıyor?
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    • ChatGPT bu gece saatlerinde çökme sorunuyla büyük bir kesinti gösterdi.
    • OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu birkaç saattir ne yazık ki çalışmıyor.
    • Şirket şu anda sorunun farkında olduklarını ve çözüm üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT çöktü mü? Popüler AI platformu ne yazık ki bu gece saatlerinde erişim problemi gösteriyor. Platformu web ya da mobil cihazlardan ziyaret etmek isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Bu gece Türkiye saati ile yaklaşık 03:00 sularında meydana gelen çökme problemi yalnızca ChatGPT’yi değil, aynı zamanda şirketin API ve Sora hizmetlerini de etkiledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yapay zeka şirketi şunları söyledi: “Şu anda bir kesinti yaşıyoruz. Sorunu tespit ettik ve bir düzeltme yayınlamak için çalışıyoruz. Üzgünüz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

    Kesintinin sebebini belirlediklerini ve şu anda hızlı bir şekilde düzeltme için çalıştıklarını bildiren OpenAI ekibi mümkün olan en kısa süre içinde ChatGPT’nin eski işlevselliğine kavuşacağını ifade etti. Kullanıcıların platforma erişmeye çalışırken rastgele birtakım hata mesajlarıyla karşılaştıkları aktarıldı.

    ChatGPT neden çöktü? İşte sebebi

    Şirket sevilen AI sohbet robotu ChatGPT’nin şu anda bir kesintiye uğradığını ve platformun tüm dünyadaki kullanıcılar için erişilemez hale geldiğini doğruladı. Global olarak meydana gelen bu problem, iOS 18.2 güncellemesinin kararlı sürümünün yayınlanmasının hemen ardından geldi.

    Bu akşam iPhone cihazları için Apple tarafından yayınlanan iOS 18.2 güncellemesi, başta ChatGPT destekli Siri özelliği olmak üzere birçok yapay zeka odaklı yeni özellik sundu. Kullanıcıların Siri arayüzü sayesinde kolay bir şekilde ChatGPT’den yararlanabilmesini mümkün kılan bu güncelleme, muhtemelen sunucularda oluşan yoğunluk sebebiyle ChatGPT’de erişim problemine sebep oldu.

    OpenAI şu ana kadar ChatGPT erişim problemi ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermese de iddialara göre bu kesinti, doğrudan iOS 18.2 güncellemesinden kaynaklanıyor. iOS kullanıcılarının adeta akınına uğrayan AI sohbet robotu, bu beklenmedik yoğun trafik nedeniyle çökmüş gibi görünüyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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