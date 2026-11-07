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    Warzone, PS4 ve Xbox One’a veda edip Nintendo Switch 2’ye geldi

    Modern Warfare 4'ün ilk sezonuyla Warzone eski nesil konsollardan çekildi. İlerleme aynı Activision hesabıyla PS5, Xbox Series X|S ve PC'ye aktarılabiliyor.
    Call of Duty: Warzone'da uçaktan paraşütle atlayan operatörler
    Görsel: Activision
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    • Call of Duty: Warzone'un PS4 ve Xbox One desteği, Modern Warfare 4'ün 6 Kasım'da başlayan ilk sezonuyla birlikte sona erdi.
    • Oyuncular aynı Activision hesabıyla giriş yaptıklarında ilerlemelerini ve COD Points ile aldıkları içerikleri yeni konsollara ve PC'ye taşıyabiliyor.
    • Aynı güncellemeyle Warzone ilk kez Nintendo Switch 2'ye geldi ve Kore Yarımadası'nda geçen Hajin haritası oyuna eklendi.

    Call of Duty: Warzone, PlayStation 4 ve Xbox One’a veda etti. Modern Warfare 4’ün ilk sezonu 6 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 08.00’de başlarken ücretsiz battle royale oyununun eski nesil konsollardaki desteği de sona erdi. Aynı güncellemeyle Warzone ilk kez Nintendo Switch 2’ye geldi.

    Activision, Warzone’un eski konsollardaki desteğini kademeli olarak keseceğini Modern Warfare 4’ün tanıtıldığı Mayıs ayında açıklamıştı. Oyun 4 Haziran’da PS4 ve Xbox One mağazalarından kaldırılmış, oyun içi mağaza da 25 Haziran’da kapanmıştı. Son adım olarak sunucu desteği yeni sezonla birlikte sona erdi.

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    Warzone PS4’te neden kapandı?

    Call of Duty Blog’daki sezon duyurusuna göre Warzone, birinci sezonla birlikte Modern Warfare 4 ile tamamen birleşti. Modern Warfare 4 yalnızca PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 ve PC için geliştirildiğinden Warzone da eski nesil donanımı geride bıraktı.

    Kapanış yalnızca Warzone’u kapsıyor. Activision’ın açıklamasına göre PS4 ve Xbox One için çıkan diğer bütün Call of Duty oyunları bu konsollarda oynanmaya devam edecek.

    İlerleme ve COD Points yeni konsola aktarılıyor mu?

    Activision’ın destek sayfasına göre oyuncular aynı Activision hesabıyla giriş yaptıkları sürece ilerlemelerini PS5, Xbox Series X|S ya da PC’de sürdürebiliyor. Seviyeler ve COD Points ile satın alınan içerikler hesaba bağlı olduğu için desteklenen bütün platformlara taşınıyor.

    Harcanmamış COD Points ve gerçek parayla alınan içeriklerde ise durum farklı. Bunlar platform hesabına bağlı olduğundan yalnızca aynı konsol ailesinin yeni nesline aktarılabiliyor. Yani PS4’teki bakiye PS5’te, Xbox One’daki bakiye ise Xbox Series X|S’te kullanılabiliyor.

    İçerik Nereye aktarılıyor?
    Oyuncu ilerlemesi Desteklenen bütün platformlar
    COD Points ile alınan içerikler Desteklenen bütün platformlar
    Harcanmamış COD Points Yalnızca aynı ailenin yeni konsolu (PS4’ten PS5’e, Xbox One’dan Xbox Series X|S’e)
    Gerçek parayla alınan içerikler Çoğunlukla aynı ailenin yeni konsolu

    Warzone Nintendo Switch 2’ye geldi

    Birinci sezon, Warzone’un Nintendo Switch 2 sürümünü de başlattı. Oyun bu konsolda ilk kez oynanabiliyor ve diğer platformlardaki bütün haritalar ile oyun modları Switch 2’de de yer alıyor.

    Call of Duty: Warzone'un Nintendo Switch 2 tanıtım görseli
    Warzone birinci sezonla birlikte Nintendo Switch 2’de oynanabiliyor. Görsel: Activision

    Modern Warfare 4’ün Switch 2’ye de çıkması, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından Nintendo ile imzaladığı on yıllık anlaşma sayesinde mümkün olmuştu.

    Hajin haritası ve birinci sezondaki yenilikler

    Birinci sezonun en büyük yeniliği Hajin adlı yeni battle royale haritası. Kore Yarımadası’nda geçen harita, Modern Warfare 4’ün hikayesiyle bağlantılı ve Kuzey ile Güney Kore’ye yayılan 13 ana bölgeden oluşuyor. Oyuncular şehir merkezindeki yüksek binalardan tarım arazilerine, nehirlerden ormanlık tepelere uzanan farklı alanlarda çatışıyor. Haritada açık havadan sise ve yağmura kadar değişen hava koşulları da bulunuyor.

    Call of Duty: Warzone'un yeni Hajin haritasından görüntüler
    Warzone’un yeni battle royale haritası Hajin. Görsel: Activision

    Daha küçük ölçekli Resurgence modu için Zodiac haritası eklendi, Verdansk ve Rebirth Island ise sezon içinde geri dönecek. Güncellemeyle oyuncu seviyeleri sıfırlandı, Modern Warfare 4’ün 33 silahının tamamı Warzone’a eklendi. Taktik koşu artık bütün operatörlerde ek bir yetenek gerekmeden kullanılabiliyor, yere düşen takım arkadaşları da canlandırılırken güvenli bir yere sürüklenebiliyor. Modern Warfare II’den Black Ops 7’ye kadar önceki oyunların silahları ise yükleme menüsündeki Legacy sekmesinde kullanılmaya devam ediyor.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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