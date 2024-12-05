Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Yapay Zeka

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? (5 Aralık erişim problemi)

    ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Popüler yapay zeka sohbet robotu bu gece ne yazık ki bir erişim problemi gösteriyor.
    Güncelleme:
    ChatGPT çöktü mü?
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler

    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü mü? Popüler AI aracı bu gece ne yazık ki can sıkıcı bir erişim problemi gösteriyor. Dünya genelinde pek çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu geri bildirimlerden, “ChatGPT neden açılmıyor?” sorusunu OpenAI’ye yöneltiyor.

    OpenAI’nin sistem durum sayfasına göre ChatGPT erişim sorunu nedeniyle dünya çapında birçok kullanıcı için kapalı bir halde. Bu sorun Android, iOS ve PC platformlarının tamamında meydana geldi. Hem mobil hem de bilgisayarda görülen bu kesinti, platforma erişmek isteyen pek çok kullanıcı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

    OpenAI doğruladı: ChatGPT çöktü

    OpenAI şirketi yapmış olduğu açıklamada ChatGPT erişim problemi sorununu doğruladı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

    Bu gece 03:08’de yapılan açıklamada problem OpenAI tarafından şu şekilde doğrulandı: “TSİ yaklaşık 02:45 ile 02:50 arasında kısa bir süre API performansında düşüş yaşadık. Performans stabilize oldu ve şu anda izliyoruz. Sorunun tamamen çözüldüğünü teyit ettikten sonra bir güncelleme yayınlayacağız.

    OpenAI ChatGPT çöktü mü
    Görsel, OpenAI Status sayfasından alınmıştır.

    03:10’da yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, “Başka sorunlar olup olmadığını izlemeye devam ediyoruz” dedi.

    OpenAI, 03:29’da yaptığı güncellemede mevcut problemin tekrar meydana geldiğini şu şekilde doğruladı: “Sorun yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyor ve hem API hem de ChatGPT’yi etkiliyor olabilir. Sorunu araştırıyoruz.

    “ChatGPT çöktü mü?” diye merak eden kullanıcılar için sık sık yeni güncellemeler yayınlayan OpenAI, kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyor. Şirket bu problemin API ve ChatGPT’yi etkilediğini bildirdi.

    Şu anda problemi çözmek için çalıştıklarını açıklayan yapay zeka firması, kısa süre içinde sorunun çözüme kavuşacağını açıkladı.

     

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.