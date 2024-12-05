ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? (5 Aralık erişim problemi)

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü mü? Popüler AI aracı bu gece ne yazık ki can sıkıcı bir erişim problemi gösteriyor. Dünya genelinde pek çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu geri bildirimlerden, “ChatGPT neden açılmıyor?” sorusunu OpenAI’ye yöneltiyor.

OpenAI’nin sistem durum sayfasına göre ChatGPT erişim sorunu nedeniyle dünya çapında birçok kullanıcı için kapalı bir halde. Bu sorun Android, iOS ve PC platformlarının tamamında meydana geldi. Hem mobil hem de bilgisayarda görülen bu kesinti, platforma erişmek isteyen pek çok kullanıcı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

OpenAI doğruladı: ChatGPT çöktü

OpenAI şirketi yapmış olduğu açıklamada ChatGPT erişim problemi sorununu doğruladı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Bu gece 03:08’de yapılan açıklamada problem OpenAI tarafından şu şekilde doğrulandı: “TSİ yaklaşık 02:45 ile 02:50 arasında kısa bir süre API performansında düşüş yaşadık. Performans stabilize oldu ve şu anda izliyoruz. Sorunun tamamen çözüldüğünü teyit ettikten sonra bir güncelleme yayınlayacağız.”

03:10’da yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, “Başka sorunlar olup olmadığını izlemeye devam ediyoruz” dedi.

OpenAI, 03:29’da yaptığı güncellemede mevcut problemin tekrar meydana geldiğini şu şekilde doğruladı: “Sorun yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyor ve hem API hem de ChatGPT’yi etkiliyor olabilir. Sorunu araştırıyoruz.”

“ChatGPT çöktü mü?” diye merak eden kullanıcılar için sık sık yeni güncellemeler yayınlayan OpenAI, kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyor. Şirket bu problemin API ve ChatGPT’yi etkilediğini bildirdi.

Şu anda problemi çözmek için çalıştıklarını açıklayan yapay zeka firması, kısa süre içinde sorunun çözüme kavuşacağını açıkladı.