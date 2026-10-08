ChatGPT’ye GPT-6 ve görsel yanıtlar geldi, ücretsiz kullanıcılara da açılıyor

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OpenAI, ChatGPT'nin günlük sohbet modelini GPT-6'ya taşıdı ve yanıtlara grafik, düğme ve etkileşimli araçlar ekleyen Intelligent UI özelliğini duyurdu.

Plus, Pro, Business ve Enterprise abonelerinde GPT-6 Sol kullanılırken ücretsiz ve Go kullanıcıları 8 Ekim'den itibaren GPT-6 Luna'ya geçiyor.

Dağıtım küresel olarak yapılıyor ve yanıtlardaki görsel öğeler web sürümündeki ayarlardan azaltılabiliyor.

OpenAI, ChatGPT’nin günlük sohbetlerde kullanılan modelini GPT-6’ya taşıdı. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü duyurulan güncellemeyle ChatGPT, yanıtlarına grafik, düğme, form ve etkileşimli araçlar ekleyebilen Intelligent UI adlı yeni bir yetenek de kazandı. Ücretli abonelere dün açılan yenilik, bugünden itibaren ücretsiz ve Go kullanıcılarına da dağıtılıyor.

OpenAI ilk GPT-6 modellerini geçen ay ücretli müşterileri için tanıtmıştı. Aile, en zor işler için geliştirilen GPT-6 Astra, kodlama ve araştırma gibi karmaşık görevlerde kullanılan GPT-6 Sol ve hızlı, tekrarlanan işler için tasarlanan GPT-6 Luna’dan oluşuyor. Şirket şimdi aynı nesli, kendi verilerine göre her hafta 1,2 milyardan fazla kişinin kullandığı ChatGPT’nin sohbet ekranına getiriyor.

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Intelligent UI nedir, ChatGPT yanıtları nasıl değişiyor?

OpenAI’ın duyurusuna göre GPT-6, yanıtlarını metin, görsel ve etkileşimli öğeleri bir arada kullanarak kuracak şekilde eğitildi. Hangi öğenin nerede kullanılacağına soruya bakarak model kendisi karar veriyor. Böylece bir karşılaştırma yan yana gösterilebiliyor, bir açıklama üzerinde oynanabilen bir şemaya dönüşebiliyor. Düz metnin en uygun yanıt olduğu sorularda ise ChatGPT yine yalnızca metinle yanıt veriyor.

Şirketin paylaştığı örnekler daha çok günlük kullanıma dayanıyor. Bir Pazar yemeğinin pişirme takvimi tarifin hemen yanında yer alabiliyor, bir yolculuğun durakları da harita üzerinde işaretlenebiliyor. TechCrunch’ın aktardığı tanıtım örnekleri arasında uçak kanadının nasıl kaldırma kuvveti ürettiğini anlatan şemalar, bisiklet mekaniği ve birkaç gün süren bir yürüyüşün rota haritası da bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca birikimlerin zamanla nasıl büyüyeceğini gösteren bir hesaplayıcı, arkadaşlarla yenen yemeğin hesabını bölüştüren bir araç ya da doğrudan sohbet içinde oynanabilen bir oyun isteyebiliyor.

Yanıtlar düşünme bitmeden gelmeye başlıyor

GPT-6 ile gelen ikinci önemli değişiklik bekleme süresiyle ilgili. Akıl yürüten modellerde kullanıcının yanıtı görebilmesi için modelin düşünme sürecini tamamlaması gerekiyordu. ChatGPT ise artık düşünmeyi sürdürürken yanıt vermeye başlayabiliyor ve o ana kadar ulaştığı bilgilerle yanıtı adım adım tamamlıyor.

OpenAI’ın paylaştığı rakamlara göre web araması gerektiren sorularda GPT-6 Instant, GPT-5.6 Instant’a kıyasla ortalama yüzde 44 daha erken yanıt vermeye başlıyor. Şirketin kendi değerlendirmesinde GPT-6’nın en yüksek düşünme seviyesi olan Extra High, GPT-5.6’nın Medium seviyesiyle aynı sürede yanıta başlarken GPT-5.6 Extra High’dan daha yüksek puan aldı. Görsel öğeler de aynı mantıkla çalışıyor. OpenAI’ın hazırladığı bileşen kütüphanesi ve derleyici sayesinde arayüz, yanıtın tamamlanması beklenmeden model ürettikçe ekranda beliriyor.

Hızın yanında güvenlik tarafında da güncellemeler bulunuyor. Şirkete göre GPT-6, özellikle birden fazla mesaja yayılan güvenlik aşma girişimlerine karşı önceki modelden daha dayanıklı ve kendi yeteneklerinin sınırlarını daha açık biçimde ifade edebiliyor.

Hangi ChatGPT planında hangi GPT-6 modeli var?

Dağıtım küresel olarak yapılıyor ve iki aşamada ilerliyor. Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri yeniliği 7 Ekim’den itibaren Sohbet sekmesinde görmeye başladı, ancak Enterprise tarafında erişim şirket yöneticisinin ayarlarına bağlı. Ücretli planlarda GPT-6 Sol, ücretsiz ve Go planlarında ise GPT-6 Luna kullanılıyor. OpenAI iki modelin de günlük sohbet için ayarlandığını belirtiyor.

Plan Sohbet modeli Dağıtım başlangıcı Düşünme seviyeleri Ücretsiz ve Go GPT-6 Luna 8 Ekim Medium, High, Extra High ve Pro yok Plus GPT-6 Sol 7 Ekim Instant, Medium, High Pro GPT-6 Sol, Pro seviyesinde GPT-6 Astra 7 Ekim Instant’tan Pro’ya tümü Business ve Enterprise GPT-6 Sol, Pro seviyesinde GPT-6 Astra 7 Ekim Instant’tan Pro’ya tümü

OpenAI’ın yardım sayfasında yer alan bilgilere göre Intelligent UI, Instant’tan Extra High’a kadar olan seviyelerde çalışıyor. GPT-6 Astra ile çalışan Pro seviyesinde ise bu özellik bulunmuyor. Güncelleme yalnızca sohbet deneyimini kapsadığı için ChatGPT Work ve Codex’te kullanılan modellerde bir değişiklik olmuyor.

Türkiye’deki ücretsiz kullanıcılar ne görecek?

Türkiye, ChatGPT’nin resmi olarak desteklendiği ülkeler arasında bulunuyor ve OpenAI bu dağıtım için bölgesel bir kısıtlama açıklamadı. Bu nedenle Türkiye’deki ücretsiz kullanıcılar da şimdiye kadar varsayılan model olan GPT-5.6 Luna’dan GPT-6 Luna’ya geçecek. Ancak dağıtım kademeli ilerlediği için GPT-6 seçeneği model menüsünde her hesapta aynı anda görünmüyor. Düşük ücretli abonelik paketi Go ise ChatGPT’nin desteklendiği tüm ülkelerde sunuluyor ve Türkiye, OpenAI’ın Türk lirasıyla faturalandırma yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

Intelligent UI için ayrı bir kullanım kotası bulunmuyor, planların mevcut limitleri geçerli olmaya devam ediyor. Özellik web sürümünde ve güncellenmiş mobil uygulamalarda çalışırken macOS ve Windows için sunulan eski ChatGPT masaüstü uygulamalarında desteklenmiyor. Yanıtlarda bu kadar çok görsel öğe görmek istemeyen kullanıcılar, web sürümünde Ayarlar bölümüne girip İngilizce arayüzdeki adıyla Layout and visuals seçeneğini kapatabiliyor. Ancak OpenAI, bu ayarın görsel öğeleri yalnızca azalttığını, sohbeti tamamen metin tabanlı eski görünüme döndürmediğini belirtiyor.