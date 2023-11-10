ChatGPT, DDoS saldırısı yüzünden çöktü

OpenAI tarafından geliştirilen metin tabanlı popüler yapay zeka aracı ChatGPT, DDoS saldırısına uğradı. ChatGPT’nin resmi internet sitesi saldırıdan dolayı kapandı. Meydana gelen bu kesinti, son günlerde platformda üst üste yaşanan istikrarsızlık belirtilerinin ardından geldi. Neredeyse tüm dünyada büyük bir ilgi toplayan, metin oluşturma, çeviri yapma ve kod yazma gibi ilgi çekici yeteneklere sahip platform, bir siber saldırının kurbanı oldu.

Bugün ne yazık ki ChatGPT’nin internet sitesine ya da mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar bir hata mesajı ile karşılaştı. Bu mesajda şu ifadelere yer veriliyordu: “Hata! Kayıt sırasında bir sorunla karşılaştık. Lütfen ara verin ve kısa süre sonra tekrar deneyin.”

ChatGPT DDoS saldırısı Anonymous Sudan tarafından üstlenildi

Popüler yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI, konuya ilişkin yapmış olduğu son açıklamada, Çarşamba gününden itibaren platformda kesintiler yaşandığını ifade etti. Şu anda dahili bir soruşturmanın merkezinde yer aldığını ifade eden yöneticiler, saldırının sebebiyle ilgili ise ne yazık ki herhangi bir bilgi paylaşmadı. Fakat saldırının sorumluluğunu dikkat çekici bir şekilde Anonymous Sudan olarak bilinen bir internet kullanıcısı üstlendi. Bu açıklama, Anonymous Sudan’ın Telegram hesabı üzerinden paylaşıldı.

ChatGPT’ye gerçekleştirilen bu dikkat çekici siber saldırının arkasında, şirketin Hamas ile mevcut savaşta İsrail’e gösterdiği destek olduğu iddia ediliyor. Hacker grubu, bu suçlamanın diğer ABD’li şirketlere yönelik daha geniş tehditlere yol açabileceğini de vurguluyor.

OpenAI saldırıyı doğruladı

OpenAI, yaşanan bu kesintilerin hem sohbet robotunun hem de API’nin çalışmasını etkilediğini ifade etti. Bununla birlikte ChatGPT platformundaki kesintilerin bir DDoS saldırısı sonucu meydana gelebileceğini doğruladı. Fakat şu anda siber saldırıyı mevcut kesinti ile doğrudan ilişkilendiren bir açıklama yer almıyor. Saldırganın gerçekten söz konusu Telegram hesabı olup olmadığı da belirsizliğini korumaya devam ediyor.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, yaşanan DDoS saldırısı yüzünden son günlerde istikrarsız bir çalışma performansı gösteriyor. Fakat yine de Bing AI gibi ChatGPT’ye dayanan diğer hizmetler bu durumdan etkilenmemiş gibi görünüyor ve normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.