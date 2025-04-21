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    Carl Pei açıkladı: Nothing Phone 3 ne zaman çıkacak?

    Nothing CEO'su Carl Pei, Nothing Phone 3 cihazının çıkış tarihi ile ilgili merak edilen o soruya yanıt getirdi.
    • Nothing'in yeni amiral gemisi akıllı telefonu için geri sayım başladı.
    • Şirketin CEO koltuğunda oturan Carl Pei, X'teki bir soru-cevap oturumunda hayranlarının sorularına yanıt verdi.
    • Pei, kendisine yöneltilen bir soruya karşı Nothing Phone 3'ün bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağının müjdesini paylaştı.

    Sıra dışı tasarımlara sahip akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Nothing, çok yakında yeni modelini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket bu yıl şimdiye kadar Nothing Phone 3a ve Nothing Phone 3a Pro olmak üzere iki cihaz piyasaya sürdü. Ayrıca markanın yan kuruluşu olan CMF, 28 Nisan’da Hindistan pazarında CMF Phone 2 Pro‘yu tanıtmayı planlıyor.

    Marka yakında amiral gemisi cihazı Nothing Phone 3 ile dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. X’te (eski adıyla Twitter) gerçekleşen soru-cevap oturumunda Nothing CEO’su Carl Pei, merakla beklenen telefonun ne zaman duyurulacağına dair bir bilgi verdi. İşte detaylar…

    Nothing Phone 3 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi

    Bir kullanıcı Nothing Phone 3’ün ne zaman piyasaya sürüleceği sorusunu Carl Pei’ye yöneltti. Pei amiral gemisi performansıyla öne çıkacak telefonun 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu da resmi duyurunun Temmuz-Eylül ayları arasında gerçekleşeceği anlamına geliyor.

    Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Nothing Phone 2 modeli 11 Temmuz 2023’te piyasaya sürülmüştü. Halefinin lansmanı da muhtemelen yine aynı dönemde denk gelecek. Cihaz hakkında daha fazla doğrulanmış detayın çok yakında açıklanması bekleniyor.

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    Carl Pei, Nothing Phone 3 için çıkış tarihi hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, Nothing Phone 3a serisiyle birlikte tanıtılan Essential Space’in Takvim ve diğer sistem uygulamalarıyla derin bir entegrasyon sağlayacağını doğruladı.

    Bir akıllı telefonun fikir aşamasından son ürüne dönüşmesinin ne kadar zaman aldığı sorulduğunda ise Carl Pei, ne kadar yeni ve farklı olduğuna bağlı olarak bunun 9 ila 18 ay arasında bir zaman alacağını dile getirdi.

    Nothing Phone 3’ün teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Fakat daha önce Carl Pei’den sızdırılan bir e-postada beklenen cihazın devrim niteliğinde kullanıcı arayüzü yenilikleri getireceği ve markanın yapay zeka destekli bir platforma giriş noktası olacağı belirtiliyordu.

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    Yeni bir fiziksel düğmeye ev sahipliği yapacak Nothing Phone 3’ten neler beklendiğine dair çeşitli raporlar internete sızdırıldı. İlgili haberlere tıklayarak cihazla alakalı daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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