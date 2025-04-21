OPPO K13 5G etkileyici pil ömrüyle tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO'nun uzun süredir beklenen yeni telefonu nihayet piyasaya çıktı.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan OPPO K13 5G resmen tanıtıldı.

Büyük pil ömrüyle öne çıkan model, iddialı performansı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor.

OPPO bugün Hindistan pazarında yeni akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Uzun süredir beklenen OPPO K13 5G resmen tanıtıldı. Kısa sürede ilgi odağı haline gelen cihaz, Qualcomm yonga seti ve büyük kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor.

OPPO’nun yeni telefonunun öne çıkan özellikleri büyük bir AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti, hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya kapasitesi, Android 15 işletim sistemi ve rekabetçi bir fiyat etiketi yer alıyor. İşte K13 5G’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

OPPO K13 5G özellikleri

Boyutlar: 163,21 × 76,13 × 8,45 mm

163,21 × 76,13 × 8,45 mm Ağırlık: 208 gram

208 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.400 x 1.080 piksel) sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe (2.400 x 1.080 piksel) sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil

80W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’nın haberine göre yeni OPPO telefonu Full HD+ çözünürlük (2.400 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit maksimum parlaklık ve ekranın altında parmak izi okuyucusu bulunan 6,67 inç AMOLED panel sunuyor.

OPPO K13 5G cihazı Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 6 Gen 4 yonga setiyle geliyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM kapasitesine sahip olan telefonda 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor.

7.000 mAh pil kapasitesine sahip ürün, 80W SuperVOOC hızlı şarj özelliği sunuyor. OPPO’nun paylaştığı bilgilere göre cihaz prize takılıyken yalnıza 56 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e ulaşıyor.

Kamera kısmında ise f/1.85 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Aynı zamanda LED flaş bulunuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel Sony IMX480 ön kamera sunuluyor.

OPPO K13 5G, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni ColorOS 15 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Çinli şirket, iki nesil Android ve üç yıllık güvenlik paketleri vadediyor.

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C portu, kızılötesi ve su/toza dayanıklılık için IP65 sertifikası bulunuyor. Boyutlara baktığımızda ise cihazın ölçüleri 163.21 × 76.13 × 8.45 milimetre, ağırlığı ise 208 gram olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO K13 5G fiyatı

Prizma Siyahı ve Buz Moru renk seçenekleriyle Hindistan pazarında satışa çıkan OPPO K13 5G’nin fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda 17.999 rupi (yaklaşık 8 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.