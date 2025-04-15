Samsung Galaxy A55 için One UI 7 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Galaxy A55 için beklenen güncelleme nihayet kullanıcılarla buluştu.

One UI 7'nin ikinci genel Beta sürümü yayınlandı.

Güncellemenin kararlı sürümünün dağıtımını askıya alan Samsung, muhtemelen ilerleyen haftalarda Galaxy A55 ve diğer uyumlu modellerine One UI 7'nin nihai sürümünü sunmaya başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A55 için One UI 7 güncellemesinin ikinci genel Beta sürümünü yayınladı. İlk olarak Hindistan pazarındaki kullanıcıların erişimine açılan yeni güncelleme, Nisan ayı güvenlik yamasıyla birlikte karımıza çıkıyor.

Samsung ciddi bir hatanın ardından üst seviye akıllı telefonlar için One UI 7.0 dağıtımını durdurmasına rağmen, yine de diğer cihazlarda Beta programında ilerlemeye devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda duyurduğu orta seviye canavarı cihazı da yeni güncellemeden yararlanmaya başlıyor.

Galaxy A55 için beklenen güncelleme çıktı

SamMobile’ın haberine göre Android cihazlar için A556EXXU7ZYD3 numaralı yazılımda bulunan yaklaşık 56 güvenlik açığı yeni güncelleme ile birlikte çözüme kavuşturuldu. Güncellemeyi indiren birçok Beta kullanıcısına göre bu yeni sürüm, One UI 7.0’ın önceki sürümünde bulunan bir dizi hatayı düzeltiyor.

Öte yandan Samsung, yazılımın genel performansını da iyileştirerek animasyonların düzgün çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda şirket, Galaxy telefonlarda görülen Now Bar sorununu da çözüme kavuşturuyor.

Şimdilik Galaxy A55 için One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat ilerleyen haftalarda beklenen güncellemenin kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri