Huawei Pura 80 serisinin çıkış tarihi ertelenebilir

Huawei Pura 80 serisi için geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Merakla beklenen performans canavarı telefon ailesinin normal şartlarda Mayıs-Haziran aylarında çıkması bekleniyordu.

Son iddialara göre şirket, Pura 80 modellerini Ağustos ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğinde tanıtabilir.

Uzun süredir merakla beklenen Huawei Pura 80 serisinin çıkış tarihi Ağustos ayına ertelenebilir. Çinli üreticinin en üst düzey akıllı telefon ailesi şu anda geliştirilme aşamasında. Fakat ne yazık ki bu modellerle tanışmak için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Daha önce yapılan bir sızıntıda Huawei Pura 80 serisinin Mayıs veya Haziran aylarında piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak şimdi güncel kaynaklar, cihazların piyasaya sürülmesinin gecikebileceğini ve resmi duyurunun ancak Ağustos ayında yapılabileceğini iddia ediyor.

Huawei Pura 80 serisi ne zaman çıkacak?

Çinli sosyal medya ağı Weibo’da @FixedFocus adlı güvenilir bir kaynak, Huawei Pura 80 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanının söylentilerin aksine Mayıs veya Haziran ayına değil, Ağustos ayında gerçekleştirileceğini iddia ediyor.

Çinli üreticinin yeni Pura serisini geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Huawei’nin önümüzdeki ay uygun fiyatlı Nova 14 serisini piyasaya sürmesi beklenirken, Mate 80’in çıkışı da ertelenebilir.

Huawei’nin Pura 80 serisinin lansmanını ertelemesinin başlıca nedenlerinden biri, markanın kendi geliştirdiği donanım bileşenlerinin kullanılması olabilir. Şimdilik konuya ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmasa da ilerleyen günlerde şirketten bununla alakalı bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Gelen son raporlara göre Huawei Mate 80 serisi 2025’in dördüncü çeyreğine ertelenecek. Huawei şu ana kadar bu bilgi hakkında bir yorum yapmadı. Eğer bu iddialar doğruysa, markanın Pura 80 serisinin donanım ve yazılımını optimize etmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabileceği düşünülüyor.

Amiral gemilerinin muhtemelen HarmonyOS 5 ile kutudan çıkması bekleniyor. Cihazla alakalı bir diğer önemli nokta ise markanın Pura 80 serisini donatmak için 1 inçlik sensör gibi kendi bileşenlerini geliştiriyor olması olarak belirtiliyor.

Son olarak Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra’nın gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimine odaklanacağı iddia ediliyor.