Nothing Phone 3 için geri sayım başladı! Neler bekleniyor?

OnePlus’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Carl Pei tarafından kurulan ve kısa sürede adından sıkça söz ettiren Nothing markası çok yakında yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkacak. Heyecanla beklenen Nothing Phone 3 için geri sayıma geçilirken, cihazın teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Üst düzey telefon pazarına hitap edecek modelin merak edilen birçok detayı gün yüzüne çıktı.

Heyecanla beklenen cihazın lansman tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da modelin çok yakında raflarda boy göstermeye başlayacağı tahmin ediliyor. Bu yaz döneminde yeni modelin duyurulacağı öne sürülürken, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair birçok detay belli oldu. İşte ayrıntılar…

Nothing Phone 3 teknik özellikleri

Nothing’in yeni telefonu için geri sayım başlamış durumda. Beklenen modelde Qualcomm tarafından geliştirilen ve kullanıcılara yüksek performans vaat eden Snadpragon 8s Gen 3 yonga seti yer alacak. Hız ve verimlilik adına kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamaya aday görülen bu çipi daha önce Xiaomi Civi 4 Pro, POCO F6 ve Redmi Turbo 3 gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk.

Qualcomm’un yakın zaman önce duyurduğu yeni yonga seti, performans anlamında kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacak. Öte yandan bu çip, yapay zeka özellikleri ile de Nothing Phone 3 modelinin gücünü artıracak. AndroidHeadlines’ın haberine göre A015 model numarası ve Tetris kod adıyla onay sürecinde olan ürün, şirketin akıllı telefon portföyünün en yeni ve en gelişmiş seçeneği olacak.

45 watt hızlı şarj gücüyle gelecek Nothing Phone 3, 5.000 mAh’lik geniş batarya kapasitesiyle öne çıkacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacak cihaz, böylelikle kullanıcılara güncel bir yazılım deneyimi sağlayacak.

5G bağlantı desteğiyle karşımıza çıkması beklenen Nothing Phone 3, temassız ödemeler için NFC desteğine sahip olacak. Bluetooth 5.3 desteği sunacak model, bu sayede en yeni nesil bağlantı teknolojileriyle karşımıza çıkacak. Üst düzey bir kullanıcı deneyimine kapı aralayacak cihazda yenilenmiş bir tasarım sunulacak. Öte yandan donanım konusunda da pek çok iyileştirme sağlanacak.

Yeni Nothing telefonu yaz aylarında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğiyle birlikte tüketicilerle buluşacak. Merakla beklenen cihaz, Türkiye pazarında da resmi olarak satılacak.