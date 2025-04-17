iPhone 17 Pro’nun dikdörtgen kamera modüllü konsept tasarımı ortaya çıktı

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.

Sosyal medyada konsept tasarımcısı, önceki raporları göz önünde bulundurarak cihazın nasıl görünebileceğine dair fikirlerini paylaştı.

Yayınlanan konsept görüntüsü, iPhone 17 Pro'nun Google Pixel serisine benzer bir kamera modülü tasarımıyla gelebileceğini bizlere gösteriyor.

Teknoloji devi Apple bu yıl iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkacak. Apple Intelligence yapay zeka desteğiyle gelecek cihazlar, estetik olarak önemli bazı yenilikler içerecek. Özellikle de iPhone 17 Pro serisinin tasarımı ile ilgili ortaya çıkan raporlar, cihazın Google Pixel benzeri dikdörtgen tasarımlı bir kamera modülüne sahip olacağına işaret ediyor.

Gelen son raporlarla birlikte iPhone 17 Pro’nun yeni bir görünüme sahip olabileceği bir kez daha doğrulanıyor. Cihazın beklenenden daha az radikal değişikliklerle gelebileceği vurgulanıyor. Yepyeni bir kamera seti dizaynı sunacak cihazların nasıl görüneceğine dair önemli ipuçları ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro tasarımı nasıl olacak?

@kdctweets adlı X kullanıcısı geçmişteki söylentilere dayanarak iPhone 17 Pro’nun gerçekte nasıl görüneceğine dair ciddi ipuçları gösteren bir konsept görüntüsü paylaştı. İddialara göre Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu şu şekilde görünecek:

Yukarıda yer alan görüntü, Bloomberg analisti Mark Gurman’ın iPhone 17 Pro’nun arka tarafında iki tonlu bir tasarıma sahip olmayacağı, kare yerine dikdörtgen bir kamera modülüyle görünümü değiştireceği yönündeki dedikodularla örtüşüyor.

X platformunda paylaşılan görsel, Apple’ın cihazlarında minimalist bir görünümü korumayı tercih etmesi nedeniyle bu fikrin makul olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün gösterilen konsept görüntüsü, geçmişte ortaya çıkan iPhone 17 Pro iddialarıyla büyük ölçüde benzerlik taşıyor.

Fakat yine de bunun şimdilik yalnızca bir konsept görüntüsü olduğunu vurgulamakta fayda var. Yani bu tasarım değişikliği Apple tarafından henüz doğrulanmadı.

Şirketin gerçekten de iPhone 17 Pro tasarımı ile ilgili bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ne yazık ki ancak Eylül ayındaki lansman etkinliğinde öğrenilebilecek. O zamana dek şirketten bu konuda herhangi bir açıklama geleceği düşünülmüyor.

iPhone 17 Pro serisiyle ilgili ortaya çıkan önceki raporlar, cihazın 48 MP telefoto lens desteğiyle geleceğine işaret ediyor. Aynı zamanda cihazların gelişmiş video kayıt özellikleri ve işlevsel yapay zeka araçları sunacağı belirtiliyor.