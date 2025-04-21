OPPO A60 indirimli fiyat avantajıyla BİM marketlere geliyor

OPPO'nun fiyat-performans telefonu bu hafta BİM marketlere geliyor.

OPPO A60 cihazı bu Cuma günü indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Cihaz 9 bin 250 TL karşılığında BİM'de satışa sunulacak.

OPPO’nun fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli bu hafta BİM marketlerde indirimli fiyat avantajıyla satışa sunuluyor. Uygun fiyata yüksek performansıyla öne çıkan OPPO A60 indirim ayrıcalığıyla tüketicilerle buluşuyor.

BİM’in 25 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu listesinde yer alan OPPO A60, yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için öne çıkan bir seçenek oluyor. Cebinden çok yüksek paralar çıkmadan ideal bir cihaz almayı planlayanlar için iyi seçenek olan ürün, giriş seviyesi bir telefondan beklenmeyecek gelişmiş donanımıyla adından söz ettiriyor.

OPPO A60 indirim avantajı: Fiyatı ne kadar?

OPPO’nun geçen yılın Nisan ayında piyasaya sunduğu performans canavarı telefonu şu anda Hepsiburada gibi platformlarda yaklaşık 11 bin 600 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Fakat cihaz bu hafta indirim ayrıcalığıyla BİM marketlerde tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan OPPO A60 indirimli fiyat avantajıyla beraber BİM marketlerde 9 bin 250 TL karşılığında satışa sunulacak. 25 Nisan Cuma günü raflara gelecek ürünün 5 bin stok adediyle sınırlandırıldığı ifade ediliyor.

Aşağıdaki listeden de görebileceğiniz gibi BİM bu hafta OPPO A60’ın yanı sıra bir dizi başka elektronik cihazı da tüketicilere sunacak. Bunlar arasında elektrikli motor, motosiklet, elektrikli bisiklet, güvenlik kamerası, akıllı televizyon, elektrikli süpürge, derin dondurucu, mini buzdolabı, çapa makinesi, buharlı ütü, saç-sakal tıraş makinesi, epilasyon aleti ve airfryer gibi ürünler bulunuyor.

OPPO A60 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 GPU: Adreno 610

Adreno 610 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı 128 GB ve 256 GB UFS 2.2 depolama / 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD hafıza desteği

128 GB ve 256 GB UFS 2.2 depolama / 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 4G voLTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı noktası

4G voLTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 45 watt SuperVOOC şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt SuperVOOC şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü

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