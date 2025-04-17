Orta seviye canavarı Samsung Galaxy M56 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung yeni orta seviye telefonunu piyasaya duyurdu.

Performans canavarı Galaxy M56 5G güçlü özellikleri ile resmen tanıtıldı.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan telefonun ilerleyen haftalarda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte yeni orta seviye akıllı telefon modelini piyasaya duyurdu. Bir süredir beklenen Galaxy M56 5G resmen tanıtıldı.

Şirketin yeni akıllı telefonu, Galaxy A serisinin tasarım özünü takip ediyor. Fakat kamera bloğunun içine küçük halkalar dahil ederek yeni bir hava katıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise şüphesiz 7.2 milimetrelik kalınlığı ve 180 gramlık ağırlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Galaxy M56’yı serinin en ince cihazı haline getirmeye yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy M56 5G özellikleri

Boyutlar: 162,0 x 77,3 x 7,2 mm

162,0 x 77,3 x 7,2 mm Ağırlık: 180 gram

180 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC bağlantısı

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil

45W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

GSMArena’nın açıkladığı bilgilere göre yeni cihaz 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan ve Corning Gorilla Glass Victus+ korumasına sahip 6,7 inçlik bir Super AMOLED panele sahip. Aynı zamanda biyometrik kimlik doğrulama için ekrana entegre bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

Samsung Galaxy M56, sekiz çekirdekli bir yonga seti olan Exynos 1480’den güç alıyor. Modelde 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca ihtiyaç duyduğunda microSD kart ile hafızayı genişletebiliyor.

Arka kamera setinde 50 MP ana sensör (OIS), 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro yer alıyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 5G bağlantı desteğiyle çalışan telefonda ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC destekleri de sunuluyor.

Galaxy M56 modeli 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile geliyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemi ile çalışıyor. Modelin altı büyük Android güncellemesi alacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy M56 fiyatı

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan Galaxy M56’nın fiyatı belli oldu. Açık yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan telefon, 24.999 rupi (yaklaşık 11 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.