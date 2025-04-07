CMF Phone 2 Pro çıkış tarihi belli oldu

CMF'nin geliştirdiği ikinci telefon çok yakında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen CMF Phone 2 Pro, 28 Nisan tarihinde tanıtılacak.

Şirket aynı lansman etkinliğinde CMF Buds 2, Buds 2a ve Buds 2 Plus kablosuz kulaklık modellerini de duyuracak.

Nothing’in alt markası olarak bilinen CMF çok yakında ikinci akıllı telefon modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bekleyiş önümüzdeki haftalarda nihayet sona erecek gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre CMF Phone 2 Pro modeli 28 Nisan tarihinde resmen tanıtılacak.

Öte yandan lansman etkinliğinde üç yeni kulaklık modeli de duyurulacak. Bu cihazların CMF Buds 2, Buds 2a ve Buds 2 Plus olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Nothing’in şimdilik konuya ilişkin pek fazla resmi detay paylaşmadı. Carl Pei liderliğindeki markanın geleneğine uygun olarak şirketin ilerleyen günlerde merak uyandırmak ve küçük detayları ifşa etmek için tasarlanmış tanıtım promosyonlarıyla dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

CMF Phone 2 Pro’dan ilk resmi detaylar geldi

Nothing resmi internet sitesinde kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, CMF çatısı altında çıkacak yeni cihaza dair yalnızca bir ön bakış sundu.

Videoda telefonun arka kapağı gibi görünen kısım dikkat çekiyor. Cihaz tek bir kamera modülü ile görünüyor. CMF Phone 2 Pro’nun resmi lansmanında kaç adet sensörün yer alacağı henüz bilinmiyor.

Selefi CMF Phone 1‘de ise 50 MP ana sensör ve ona eşlik eden özel portre sensöründen oluşan bir kamera kurulumu mevcut. İlk CMF modelinin bazı ilginç yönlerine rağmen, kesinlikle iyileştirmeye açık bazı noktalara sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Özellikle de kamera seti, suya/toza karşı dayanıklılık ve pil ömrü konusunda cihaz çeşitli iyileştirmeler alabilir.

Dolayısıyla CMF Phone 2 Pro’ya dair genel beklentiler bu noktalara hassas bir şekilde müdahale edebilmesi, kullanıcı geri bildirimlerini dinleyerek selefine göre daha kapsamlı ve tatmin edici bir deneyim sunması yönünde. Fakat markanın bunu gerçekten de başarıp başaramadığını önümüzdeki haftalarda öğreneceğiz.