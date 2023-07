Nothing Phone (2) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Uzun bir süredir merakla beklenen Nothing Phone (2) bugün resmen tanıtıldı. OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan Carl Pei’nin başlattığı yeni markanın ikinci telefonu, beklendiği gibi yeni bir işlemci ve parlak Glyph arka arayüzü için dikkat çeken özelliklerle birlikte geldi. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alan cihaz, 2022’de tanıtılan Nothing Phone (1) seçeneğinin yerini alacak.

Nothing tarafından açıklanan istatistiklere göre yeni akıllı telefon modeli, orta seviye bir Snapdragon 778 işlemciyle karşımıza çıkan önceki modele kıyasla yüzde 80’e yakın performans artışı vaat ediyor. Fakat yeni işlemcinin gerçek performansı ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan testlerden sonra anlaşılabilecek. Cihazın en önemli yükseltmelerinden bir tanesi ise, eski sürümde görülmeyen bir detay olan 512 GB dahili depolama alanı opsiyonunun mevcut olması oldu. Bunun dışında 128 GB / 256 GB depolama ve 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri aynı kaldı.

Nothing Phone (2) özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 1 ile 120 Hz arası yenileme hızı, 1.600 nit maksimum parlaklık, 10 bit renk derinliği, Gorilla Glass koruması

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM: 8 veya 12 GB

Dahili depolama alanı: 128, 256 veya 512 GB

Arka kamera: 50 MP (ana kamera, Sony IMX890, OIS, f/1.88) + 50 MP (ultra geniş açılı lens, Samsung JN1, f/2.2)

Ön kamera: 32 MP (Sony IMX612m f/2.45)

Pil: 45 watt hızlı şarj, 15 watt kablosuz ve 5 watt ters şarj destekli 4.700 mAh

Boyut ve ağırlık: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201,2 gram

Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP54, Glyph aydınlatma

Renk seçenekleri: Beyaz veya koyu gri

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 3.0

Selefine göre daha güçlü özellikler ile karşımıza çıkan Nothing Phone (2), 6,55 inç yerine 6,7 inç’lik bir ekranla geliyor. Bu panel, önceki modelde 1.200 nite karşı 1.600 nite kadar ulaşan maksimum parlaklığa izin veriyor. Aynı zamanda ekranın 1 ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızları sağlayan OLED LTPO teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

50 MP ana kamera ile gelen cihazda, Somy IMX766’nın yerini IMX 890 alıyor. Yardımcı bileşen olarak ise 50 MP’lik bir ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kısımda 16 MP’lik selfie kamerası, 32 MP’lik bir lensle değiştiriliyor. Ayrıca arkada 60 fps’de 4K, önde ise 60 fps’de 1080p video kayıt desteği sunuluyor.

4.700 mAh pil kapasitesi ile duyurulan yeni Nothing telefonu, önceki nesilde yer alan 33 watt hızlı şarjı 45 watt’a yükseliyor. Fakat kablosuz ve ters şarj destekleri sırasıyla 15 ve 5 watt olarak aynı kalıyor. IP54 sertifikasına sahip olan cihaz, bu sayede yağmurlu havalarda bile su sıçramalarına karşı direnç vaat ediyor. Android 13 işletim sistemiyle çalışan modelde, Nothing’in özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü bulunuyor. Öte yandan marka, periyodik olarak güvenlik güncellemeleri ile dört yıla ek olarak üç ana sistem güncellemesi garantisinde bulunuyor.

Glyph aydınlatma özelliği yer alıyor

Nothing Phone (2) cihazının en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise Glyph aydınlatma özelliği olarak görülüyor. Önceki nesilde yer alan LED’lerin aynı temel düzenini koruyan marka, daha fazla aydınlatma bölgesinin varlığı, daha çeşitli ve kişiselleştirilmiş efektlerle birlikte göz alıcı bir görüntüye imza atıyor.

Kullanıcılar, Glyph aydınlatma özelliğini zil sesleri ve uyarı seslerinin ışıklarıyla senkronize edebiliyor. Glyph’le alakalı gelen bir başka yazılım yeniliği ise bildirimleri bir eylem yapılana kadar ışığın açık kalmasına sebep olan belirli bir uygulamayı tanımlamanın mümkün olduğu “temel bildirimler” modu olarak belirtiliyor. Bu özellikle beraber önemli uyarıları daha kolay bir şekilde takip etmenize katkıda bulunuluyor. Son olarak şirket, Glyph’deki özelleştirme seçeneklerini genişlettiğini de ekliyor.

Nothing Phone (2) fiyatı

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkan yeni Nothing telefonunun fiyatı belli oldu. Beyaz ve koyu gri renk seçenekleriyle listelenecek ürün, muhtemelen ilerleyen süreçte Türkiye’de de satışa sunulacak. Cihazın fiyatları şu şekilde görünüyor: