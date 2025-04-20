Motorola Razr 60 Ultra teknik özellikleri sızdırıldı

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı.

24 Nisan tarihinde tanıtılacak Razr 60 Ultra'nın teknik özellikleri belli oldu.

Merakla beklenen cihaz, Snapdragon 8 Elite çipiyle üst düzey bir performans sunacak.

Razr 2025+ olarak da bilinen Motorola Razr 60 Ultra cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Motorola’nın çok yakında tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonu için ilginç bir tablo çizen ayrıntılı bilgiler geldi.

91Mobiles tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, katlanabilir telefon pazarında güçlü bir cihaz sunmayı hedefliyor. Üst düzey bir performans ortaya koyması beklenen Razr 60 Ultra’nın merak edilen tüm ayrıntıları gözler önüne serildi.

Motorola Razr 60 Ultra neler sunacak?

Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı sunulacak.

Ana ekran köşegen olarak 7 inç büyüklüğe ulaşacak. Super HD LTPO AMOLED teknolojisi ve 1440p çözünürlük sunacak. Bu panel 165 Hz yenileme hızı, HDR10+, 10 bit renk derinliği, oyun modunda 300 Hz’e çıkan 130 Hz dokunmatik tepkisi ve 4.500 nitlik tepe parlaklığı destekleyecek.

Dış tarafta ise kapak ekranı 4 inç büyüklüğünde olacak. Esnek bir pOLED LTPO AMOLED panel karşımıza çıkacak. Bu panelin HDR10+ ile de uyumlu olacağı söyleniyor. %100 DCI-P3 renk gamı, 165 Hz yenileme hızını ve 120 Hz/165 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyecek. Ayrıca 3.000 nit parlaklığa sahip olacak.

Kamera bölümünde ise optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera karşımıza çıkacak. Aynı zamanda yakın çekimlerde makro işlevi de gören 50 MP ultra geniş açılı bir ünite yer alacak. Motorola özel bir telefoto lens yerine ultra geniş açılı bir sensör tercih edecek.

Motorola Razr 60 Ultra gelişmiş özellikleri ile uyumlu bir şekilde 4.700 mAh batarya sunacak. Pil için 66W TurboPower kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj desteği sağlanacak.

Merakla beklenen telefon, Android 15 işletim sistemiyle gelecek. Cihazda Bluetooth 5.4 ve çift SIM desteği yer alacak. Aynı zamanda yan parmak izi okuyucusu bulunacak.

Katlanabilir cihazın açık haldeki boyutları 171.48 x 73.99 x 7.29 mm olacak. Kapalı haldeki boyutları ise 88.12 x 73.99 x 15.69 mm olacak. Ağırlığı 199 gram civarında karşımıza çıkacak.

Motorola Razr 60 Ultra siyah, yeşil, pembe, kırmızı ve özel ahşap efektli olmak üzere farklı renklerde satışa sunulacak. 24 Nisan’da şirket Razr 60 ve Razr 60 Ultra modellerini resmi olarak tanıtacak.