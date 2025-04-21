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    Infinix GT 30 Pro özellikleri Google veritabanında ortaya çıktı

    Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Infinix GT 30 Pro için geri sayım başlarken, cihazın teknik özellikleri Google veritabanında görüldü.
    Infinix GT 30 Pro
    Görsel: Infinix
    • Infinix'in bütçe dostu oyuncu telefonu için geri sayım başladı.
    • Performans canavarı bir donanıma sahip olacak Infinix GT 30 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu.
    • Çok yakında duyurulması beklenen model, Google Play Console veritabanında ortaya çıktı.

    Infinix çok yakında uygun fiyatlı yeni oyun telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Performans canavarı Infinix GT 30 Pro modeli için geri sayım başladı. Ocak ayında modelin IMEI veritabanında yer aldığı ve varlığı doğrulandığı öğrenilmişti. Şimdi ise cihaz yeni bir sertifikayla dikkatleri üzerine çekti.

    Infinix’in yeni oyuncu telefonu kısa süre önce Geekbench’te 12 GB RAM ve Dimensity yonga setiyle listelendikten sonra bu kez de Google Play Console veritabanında ortaya çıktı. Merakla beklenen Infinix GT 30 Pro’nun lansmanının yakın olduğu tahmin edilirken, aynı zamanda daha fazla teknik özelliği doğrulanmış oldu.

    Infinix GT 30 Pro teknik özellikleri belli oldu

    Infinix’in oyun odaklı yeni telefonu Google Play Console veritabanında X6873 koduyla listelendi. Böylelikle cihazın resmi adı doğrulanmış oldu. Aynı zamanda 8 GB RAM kapasitesiyle geleceği bildirildi.

    Test edilen modelde Android 15 işletim sistemi yer alıyor. Aynı zamanda 1.224 x 2.720 piksel çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek MT6897 yonga seti ve Mali G615 GPU bulunuyor. Kod adına bakılırsa cihazın Dimensity 8350 yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor.

    Infinix GT 30 Pro
    Görsel: Infinix

    Çok yakında duyurulması beklenen Infinix GT 30 Pro son birkaç haftadır Geekbench, TUV Rheinland, Bluetooth SIG, EEC ve IMEI’de ortaya çıktı. Düzenleyici kurumlardan alınan sertifikasyonlar arasında 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 5.350 mAh pil gibi teknik özellikler doğrulandı.

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    Selefinden bir yıl sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

    Özellikle de Google Play Console’daki listelemelere bakılırsa Infinix GT 30 Pro’nun duyurulmaya çok yakın olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık bir yıl önce selefi Infinix GT 20 Pro’nun piyasaya sürülmesi, beklenen cihazın önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacağının ipucunu veriyor. Yakında cihazla alakalı daha detaylı bilgilerin açıklanması bekleniyor.

    Infinix GT 20 Pro
    Görsel: Infinix

    Hatırlamayanlar için geçen yıl çıkan Infinix GT 20 Pro’nun teknik özellikleri şu şekildeydi:

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi sensör ve JBL stereo ses
    • Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı XOS 14 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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