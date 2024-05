Nothing Phone 3 tasarımı sızdı! Yeni bir fiziksel düğme yer alacak

OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan Carl Pei tarafından yaratılan Nothing markası kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Son derece yenilikçi tasarımlara ev sahipliği yapan yüksek performanslı akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan marka, yakında piyasaya sürülecek Nothing Phone 3 modeliyle çıtayı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bilindiği üzere şirket, 2022 yılında serinin ilk modeli olan Nothing Phone 1 ile karşımıza çıkmış, 2023’te ise Nothing Phone 2 gelmişti. Bu yıl amiral gemisi üçüncü modelinden önce ara bir seçenek olan Nothing Phone 2a’yı karşımıza çıkaran şirket, çok yakında serinin üçüncü modelini de karşımıza çıkaracak. Heyecanla beklenen Nothing Phone 3 şık tasarımıyla öne çıkacak. İşte ortaya çıkan son detaylar…

Nothing Phone 3 tasarımı hakkında önemli ipucu

Nothing’in kurucusu ve CEO’su Carl Pei tarafından X platformundan paylaşılan görüntüler, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeliyle ilgili yeni ipuçlarını gözler önüne seriyor. Pei bu yılın gelecek aylarında karşımıza çıkacak Nothing OS 3 yazılımına dahil olacak yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar ve Bildirimler panelini gösterdi. Kullanıcılardan bu konuda geri bildirim talebinde bulunan tecrübeli yöneticinin kullandığı mockup tasarımının Nothing Phone 3 olabileceği öne sürüldü.

Carl Pei’nin yaptığı paylaşımı dikkatli bir şekilde inceleyen sosyal medya kullanıcıları, cihazın sağ kısmında yer alan güç düğmesinin hemen altında yeni bir düğmenin yer aldığını fark etti. Bu küçük düğmenin henüz ne işe yaradığı hakkında doğrulanmış bir bilgiye sahip olmasak da bunun iPhone 15 Pro’da gördüğümüz eylem düğmesi ya da OnePlus telefonlarda bulunan uyarı kaydırıcısına benzer bir işlev taşıyabileceği düşünülüyor.

İddialara göre Carl Pei’nin bu paylaşımı, Nothing Phone 3 tasarımı hakkında önemli bilgileri deşifre ediyor. Sağ tarafta yer alan gizemli yeni fiziksel düğmenin yanı sıra cihazın metal bir yapıya sahip olacağı ve ön tarafta merkezi bir şekilde konumlandırılmış selfie kamerası içereceği görülüyor. Öte yandan şirketin ekran çerçeve oranını selefine göre daha da düşürdüğü anlaşılıyor.

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone 3, yalnızca şık tasarımı ile değil, aynı zamanda güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor. Cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alacağı ve bu sayede etkileyici bir performansa ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

Peki ya sizin Nothing’in yeni telefonuyla ilgili beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

