Samsung Kanada, One UI 7 (Android 15) yayın takvimini duyurdu

Samsung kısa süre önce One UI 7 güncellemesinin dağıtımına geri döndü.

Teknik bir aksaklık gerekçesiyle birkaç günlüğüne askıya alınan yazılım, şu anda Güney Kore'de bazı modeller için yayınlandı.

Önümüzdeki aylarda güncellemenin dünya çapında çok sayıda modele geleceği söyleniyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesinin dağıtımı devam ediyor. Geçen hafta teknik bir hatadan dolayı durdurulan güncelleme, ilerleyen günlerde sorunun çözüme kavuşturulmasıyla birlikte yeniden dağıtılmaya başlandı.

Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri şimdiden belirli bölgelerde yeni güncellemeye sahip oldu. Son olarak Samsung Kanada ekibi One UI 7 (Android 15) alacak modelleri resmi olarak doğruladı. Bu da bazı çıkarımlar yapmamıza ve yazılımın Türkiye topraklarına ne zaman geleceğine dair bizlere bazı fikirler verdi.

One UI 7 (Android 15) alacak Samsung cihazları

Samsung Kanada tarafından yayınlanan liste, cihaz kataloğunun büyük bir bölümünün bu yılın ilk yarısında güncelleneceğini, güncellemenin bu yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında dağıtılacağını ortaya koyuyor.

Samsung Kanada tarafından yayınlanan listedeki en büyük sürpriz ise Galaxy A serisi cihazlar (Galaxy A16 5G, A35 5G ve A54 5G) için Galaxy S serisi cihazlarla paralel olarak sürümün de yayınlanması oldu. Galaxy S21, S22, S23 ve S24 aileleri için de Mayıs ayında duyurulması bekleniyor.

Yine Mayıs ayında Kanada’da One UI 7’yi alması beklenenler arasında markanın tablet serisinin bir kısmı (Tab S8, S9 ve S10 serileri) yer alırken, katlanabilir cihazlar (Z Fold ve Z Flip serileri) ise ancak Haziran ayında güncellenecek. Şirket ayrıca XCover 6 Pro, Tab Active 4 Pro 5G, Tab A9+ ve Tab Active 5 cihazlarını da güncelleyecek.

Samsung Kanada tarafından açıklanan Android 15 tabanlı One UI 7 alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy A serisi: Mayıs 2025

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy S serisi: Mayıs 2025

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z serisi: Haziran 2025

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Tab serisi: