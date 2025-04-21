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    Samsung Kanada, One UI 7 (Android 15) yayın takvimini duyurdu

    Samsung Kanada ekibi Android 15 işletim sistemini temel alacak yeni One UI 7 güncellemesi için yayın takvimini paylaştı.
    One UI 7
    • Samsung kısa süre önce One UI 7 güncellemesinin dağıtımına geri döndü.
    • Teknik bir aksaklık gerekçesiyle birkaç günlüğüne askıya alınan yazılım, şu anda Güney Kore'de bazı modeller için yayınlandı.
    • Önümüzdeki aylarda güncellemenin dünya çapında çok sayıda modele geleceği söyleniyor.

    Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesinin dağıtımı devam ediyor. Geçen hafta teknik bir hatadan dolayı durdurulan güncelleme, ilerleyen günlerde sorunun çözüme kavuşturulmasıyla birlikte yeniden dağıtılmaya başlandı.

    Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri şimdiden belirli bölgelerde yeni güncellemeye sahip oldu. Son olarak Samsung Kanada ekibi One UI 7 (Android 15) alacak modelleri resmi olarak doğruladı. Bu da bazı çıkarımlar yapmamıza ve yazılımın Türkiye topraklarına ne zaman geleceğine dair bizlere bazı fikirler verdi.

    One UI 7 (Android 15) alacak Samsung cihazları

    Samsung Kanada tarafından yayınlanan liste, cihaz kataloğunun büyük bir bölümünün bu yılın ilk yarısında güncelleneceğini, güncellemenin bu yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında dağıtılacağını ortaya koyuyor.

    Samsung Kanada tarafından yayınlanan listedeki en büyük sürpriz ise Galaxy A serisi cihazlar (Galaxy A16 5G, A35 5G ve A54 5G) için Galaxy S serisi cihazlarla paralel olarak sürümün de yayınlanması oldu. Galaxy S21, S22, S23 ve S24 aileleri için de Mayıs ayında duyurulması bekleniyor.

    One UI 7

    Yine Mayıs ayında Kanada’da One UI 7’yi alması beklenenler arasında markanın tablet serisinin bir kısmı (Tab S8, S9 ve S10 serileri) yer alırken, katlanabilir cihazlar (Z Fold ve Z Flip serileri) ise ancak Haziran ayında güncellenecek. Şirket ayrıca XCover 6 Pro, Tab Active 4 Pro 5G, Tab A9+ ve Tab Active 5 cihazlarını da güncelleyecek.

    Samsung Kanada tarafından açıklanan Android 15 tabanlı One UI 7 alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

    Galaxy A serisi: Mayıs 2025

    • Galaxy A16 5G
    • Galaxy A35 5G
    • Galaxy A54 5G

    Galaxy S serisi: Mayıs 2025

    • Galaxy S21 FE 5G
    • Galaxy S21 5G
    • Galaxy S21+ 5G
    • Galaxy S21 Ultra 5G
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

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    Galaxy Z serisi: Haziran 2025

    • Galaxy Z Flip 3 5G
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 3 5G
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Fold 6

    Galaxy Tab serisi:

    • Galaxy XCover6 Pro (Temmuz 2025)
    • Galaxy Tab Active4 Pro 5G (Haziran 2025)
    • Galaxy Tab A9+ 5GB (Haziran 2025)
    • Galaxy Tab Active5 5G (Haziran 2025)
    • Galaxy Tab S8 (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S9 (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S8+ (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S9+ (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S10+ (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Mayıs 2025)
    • Galaxy Tab S10 Ultra (Mayıs 2025)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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