OnePlus 13T olağanüstü pil ömrüyle dikkat çekecek

OnePlus'ın yeni kompakt akıllı telefonu, küçük boyutu ve hafif yapısından beklenmeyecek olağanüstü bir pil ömrüne sahip olacak.

Şirketten gelen resmi doğrulamaya göre OnePlus 13T, 6.260 mAh batarya kapasitesiyle gelecek.

Merakla beklenen cihaz 24 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

OnePlus’ın performans canavarı yeni telefonu için geri sayım başladı. OnePlus 13 serisi akıllı telefon ailesini daha da genişletecek olan bu yeni model, ilerleyen günlerde Çin’de resmiyet kazanacak.

Merakla beklenen OnePlus 13T hakkında ilk somut detaylar gelmeye başladı. Çinli üretici, 24 Nisan tarihinde cihazı resmi olarak piyasaya duyurmayı planlıyor. Daha küçük ekranlı ve Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek telefonun olağanüstü bir pil ömrüne ev sahipliği yapacağı iddia ediliyor.

OnePlus 13T özellikleri: Neler bekleniyor?

Gizmochina’nın haberine göre çok yakında duyurulacak OnePlus 13T geniş pil ömrüyle öne çıkacak. Kompakt akıllı telefon modelinin, bu boyuttaki bir telefon adına etkileyici sayılabilecek 6.260 mAh’lik pil kapasitesi ile geleceği resmi olarak doğrulandı.

OnePlus yakın zamanda telefonun 50 megapiksellik Sony IMX906 ana sensöre ve 2x optik zoom destekli 50 megapiksellik telefoto sensöre sahip olacağını de açıklamıştı. Şimdi ise yeni bir tanıtım afişi, büyük kapasiteli 6.260 mAh bataryayı gözler önüne seriyor. Ayrıca sertifikalarda 80W hızlı şarj özelliğinin de yer aldığı vurgulanıyor.

OnePlus 13T cihazı 6.32 inçlik ekranıyla en büyük bataryaya sahip kompakt telefon haline gelecek. Tanıtım afişinde, günde yalnızca bir kez şarj etmeniz gerektiği ifade ediliyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre kullanıcılar, 7 saate kadar kesintisiz bir şekilde oyun oynama imkanından yararlanabilecek.

Büyük kapasiteli bir bataryayla gelmesine rağmen OnePlus 13T yalnızca 185 gram ağırlığında olacak. Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga seti ile çalışacak telefon, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekranla karşımıza çıkacak. Cihaz metal ve camdan oluşan yapısıyla öne çıkarken, aynı zamanda çıkıntılı bir kamera bloğu sunacak.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 13T’nin kamera özellikleri ve ilk fotoğraf örnekleri ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda cihazın şık tasarımı hakkında ilk bilgiler de sızdırıldı.