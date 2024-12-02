Bluesky’dan X’e tehdit: Sahte hesaplara karşı yeni önlemler geliyor

Son dönemlerde yükselişe geçen Bluesky, hızlı büyümesine karşı moderasyon ekibini genişletme kararı aldı.

Platform, yeni bir kimlik doğrulama sistemi getiriyor.

Bu sayede sosyal ağ, X'e (Twitter) karşı daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması son dönemlerde Threads, Mastodon ve Bluesky gibi çeşitli rakiplerle mücadele ediyor. Bunlar arasında özellikle de Bluesky’ın son dönemlerde hızlı bir yükselişe geçtiği, 20 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapmaya başladığı biliniyor.

Mevcut büyüme döneminde içerik moderasyon ekibini de genişletme kararı alan Bluesky, kimlik doğrulama ve sahte hesaplara karşı güçlü bir yatırım gerçekleştiriyor. Bu dikkat çekici yeni hamle ile birlikte sosyal ağ, X’e karşı daha güvenilir bir alternatif olmak üzere elini güçlendirmek istiyor.

Bluesky için yeni kimlik doğrulama sistemi yolda

Platform yakın zamanda özellikle de önde gelen kuruluşlara ve tanınmış kişilere odaklanarak, daha güçlü bir hesap doğrulama sistemi uygulamak için perde arkasında çalıştığını doğruladı. Bluesky’ın attığı bu adım, sosyal ağın çoğu daha önce X’te aktif olan yeni kullanıcılarda önemli bir büyüme kaydettiği bir dönemde geldi.

Platforma gelecek yeni doğrulama sistemi, hesapların güvenliğine ve orijinalliğine özellikle dikkat edilerek geliştiriliyor. Bluesky ekibi kullanıcı tabanı büyüdükçe insanların etkileşimde bulundukları hesapların gerçekliğine güvenebilmelerini sağlamanın hayati önem taşıdığının farkında bir tutumda hareket ediyor.

TechRadar’ın haberine göre Bluesky giderek büyüyen bu zorluğa yanıt vermek için moderasyon ekibini dört katına çıkaracağını duyurdu. Buna bağlı olarak platform, hizmetin kalitesi ve güvenliğine ciddi bir bağlılık göstereceğini de açıkladı.

Bu yeni önlemlerin etkinliğini sağlamak için Bluesky, denetleme sistemine önemli yatırımlar yapıyor. Moderatör ekibindeki artış, politikaların doğru şekilde uygulanmasını ve ihlallerin hızlı ve etkili bir şekilde ele alınmasını sağlama yönünde önemli bir adımı temsil ediyor.

Bu yeni sistem yalnızca kimlik doğrulamayla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda tüm kullanıcılar için daha güvenli bir ortam sağlamak amacıyla platformun genel izlenmesini de kapsıyor. Böylelikle Bluesky, X’e karşı elindeki kozu daha stratejik ve iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

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Platform, yakın gelecekte bu yeni özellikler hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmayı ve böylece kullanıcılarını sosyal ağdaki deneyimi iyileştirmeye yönelik devam eden gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi vaat ediyor.

Peki ya siz Bluesky uygulamasının yeni kimlik doğrulama sistemi planlarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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