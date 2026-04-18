Bluesky, DDoS saldırısını doğruladı: İşte saldırının perde arkası

Bluesky, 16 Nisan Türkiye saatiyle 09:40 civarında başlayan kesintilerin bir siber saldırıdan kaynaklandığını doğruladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, platformun sunucuları aşırı trafiğe boğan DDoS saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.

Saldırı boyunca kullanıcılar ana akışların yüklenmemesi, bildirimlerin gelmemesi ve arama fonksiyonlarının çalışmaması gibi ciddi sorunlarla karşılaştı.

18 Nisan itibarıyla hizmetlerin büyük ölçüde normale döndüğü ve teknik ekibin ek önlemler üzerinde çalıştığı aktarıldı.

X (Twitter) alternatifi sosyal medya platformu Bluesky, mobil uygulama ve internet sitesinde meydana gelen kesintilerin gelişmiş bir DDoS saldırısından kaynaklandığını doğruladı. Olay 16 Nisan’da başladı ve geçtiğimiz saatlere kadar operasyonları etkilemeye devam ederek platform içindeki çeşitli özelliklerde aralıklı aksamalara yol açtı.

Bluesky, saldırının operasyonlarını etkilediğini ve kullanıcıların haber akışlarında, bildirimlerinde, tartışma konularında ve arama işlevinde sorunlar yaşayabileceğini ifade etti. Kullanıcı deneyiminde tutarsızlıklara sebep olan bu saldırı, yükleme sürelerinin yavaşlaması ve beklenmedik hata mesajlarının ortaya çıkması gibi sonuçlar gösterdi.

Bilmeyenler için basitçe anlatmak gerekirse DDoS saldırıları, bir uygulamayı ya da internet sitesini büyük miktarda gereksiz trafikle boğarak sunucularını aşırı yüklemeyi ve diğer kullanıcıların erişimini zorlaştırmayı içeriyor. Bu tür bir olay, saldırganların şirketin iç sistemlerine sızdığı anlamına gelmiyor. Fakat yine de bunlar önemli ve uzun süreli operasyonel etkilere neden olabiliyor.

Saatlerce süren kesintinin nedeni belli oldu

Bluesky, 16 Nisan’da Türkiye saatiyle 09:40 civarında aralıklı kesintiler yaşandığına dair raporlar aldıklarını belirten bir kamuoyu açıklaması paylaştı. Şirketin açıklamasına göre saldırı ertesi gün daha da yoğunlaştı. Personeller bu saldırıları engellemek adına gece-gündüz çalışmaya devam etti.

Söz konusu açıklamada Bluesky, olayın çeşitli temel hizmet fonksiyonlarının kullanılabilirliğini doğrudan etkilediğini dile getirdi. Platform, meydana gelen sorunun tamamen çözülmesi için belirli bir tahmini süre vermedi.

Blueksy’dan ilk olarak bir açıklama istendiğinde, yalnızca resmi durum sayfasına ve olay bildirimlerine ayrılmış hesabına atıfta bulunuldu. Fakat ne yazık ki durum sayfasının kendisi de kesinti sırasında çalışmayı durdurduğu için bu kanal bile tam bir kesinlik sağlamadı. Bu da sorunun kamuoyu tarafından izlenmesini daha da zorlaştırdı.

Platform, saldırının durumu ve önleme çabalarıyla ilgili yeni bir güncellemeyi yakın zaman içinde yayınlayacağını açıkladı. Fakat net bir kurtarma zaman çizelgesinin olmaması, bunun henüz tam olarak çözülmemiş, ciddi bir teknik olay olduğu algısını daha da güçlendirdi.

Kullanıcılar birçok aksaklıkla karşılaştı

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre saldırının en dikkat çekici özelliklerinden biri de platformun aralıklı bir şekilde çalışmasıydı. Bazen hem site hem de uygulama yavaş da olsa yükleniyordu.

Diğer zamanlarda ise servis hata mesajları veriyor ya da belirli bölümlere erişimi engelliyor, kullanıcıları sayfayı yeniden yüklemeye ya da birkaç denemeden sonra işlemi tekrarlamaya zorluyordu.

Discover bölümü ya da Bluesky ekip sayfası gibi popüler akışlar, bu tür kesintileri daha sık yaşama eğilimindeydi. Buna karşılık bazı kişisel akışlar çalışmaya devam etti. Bu da saldırının etkisinin tüm kullanıcı deneyiminde her zaman aynı olmadığını gösteriyor.

Öte yandan kullanıcılar kendi profillerini ziyaret ederken de hatalar bildirdi. Bu durumlarda site bir hata ekranı gösteriyor ve manuel yeniden yüklemeyi zorunlu kılıyordu.