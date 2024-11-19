Hızla büyüyen Bluesky 20 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

En iyi Twitter alternatifi olarak görülen Bluesky, 20 milyon kullanıcı barajını aştı.

Hızla büyüyen platforma her saniye ortalama 7 yeni kullanıcı kayıt oluyor.

Web tabanlı bir kullanıcı sayacı ile Bluesky'ın gerçek zamanlı büyüme oranı görülebiliyor.

Piyasadaki en iyi Twitter alternatifi olarak bilinen Bluesky, önemli bir barajını aştı ve 20 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla başlayan süreç, Donald Trump’ın seçimi kazanmasıyla birlikte ivme kazandı.

Merkeziyetsiz olmasıyla öne çıkan Bluesky, Elon Musk sonrası Twitter’ın kötüye gittiğini düşünen kullanıcılar tarafından hızla benimsendi. Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan platform, Donald Trump’ın seçimi kazandığı hafta 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Elon Musk öncesi Twitter’ın sahip olduğu özelliklerin birçoğunu barındıran platform, özellikle eski Twitter’ı özleyen kullanıcılar tarafından benimsendi. Elon Musk’ın Twitter’ı kendi çıkarları için kullandığını düşünen, Donald Trump’i desteklemeyen kullanıcılar da bir kaçış noktası olarak gördüğü Bluesky’da hesap açmaya başladı.

Elon Musk ve Donald Trump’a tepkili olan ünlüler ve önemli kuruluşlar da özellikle ABD Başkanlık Seçimleri sonrasında Bluesky’da hesap açmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Twitter’ı artık kullanmayacağını ve Bluesky’a geçtiğini duyuran The Guardian da bu konuda büyük ses getirmişti.

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Saniyede 7 yeni kullanıcı kaydoluyor

20 milyon kullanıcı barajını aşan Bluesky, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu. Bluesky’in büyüme hızını merak edenler için Bluesky’a özel olarak bir sayaç geliştirildiğini de belirtelim.

Bcounter adı verilen websitesi, tam olarak bu iş için geliştirilmiş durumda. Sitede yer alan sayaç ile Bluesky’in toplam kullanıcı sayısını ve büyüme oranını gerçek zamanlı olarak görmek mümkün. Buna göre (yazının yazıldığı tarih itibarıyla) Bluesky’ın saniyede ortalama 7 yeni kullanıcıya sahip olduğu görülebiliyor.

Bir diğer Twitter alternatifi olarak gösterilen Threads ile kıyasladığımızda, Bluesky’ın daha organik olarak büyüdüğünü söylemek mümkün. Öyle ki Threads’ın sahip olduğu kullanıcı tabanı, daha çok Instagram’dan geçiş yapan kullanıcılardan oluşuyor. Çünkü her iki platform da entegre olarak çalışıyor. Ancak Bluesky’ın böyle bir özelliği bulunmuyor; bu sebeple yakaladığı bu ivmeyi de hafife almamak gerekiyor.

Her geçen gün gelişen ve bünyesine yeni özellikler ekleyerek eski Twitter’ı aratmayan Bluesky, mevcut platformlar arasında Twitter’ın yerini alabilecek en iyi platform olarak görülüyor.

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