Bluesky hesap doğrulama (özel kullanıcı adı) nasıl yapılır?

İyi bir Twitter alternatifi olarak her geçen gün hızla büyüyen Bluesky, sahip olduğu bazı özellikleriyle de diğer platformlardan kendini ayırıyor. Hesap doğrulama sistemi de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Bluesky hesap doğrulama nasıl yapılır?

Bluesky’da diğer sosyal medya platformlarındaki gibi bir doğrulama sistemi olmadığını en başta belirtmek gerekiyor. Zira burada hesap doğrulama veya diğer bir ifade ile özel kullanıcı adı alma işlemi özel alan adları (domain) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Webmasto olarak bu rehberimizde, Bluesky hesap doğrulama işleminin nasıl yapıldığı, özel kullanıcı adı alabilmek için yapmanız gerekenler ve diğer tüm teknik detaylardan bahsedeceğiz.

Bluesky hesap doğrulama nedir?

Geçtiğimiz günlerde 20 milyon kullanıcı barajını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan Bluesky, sahip olduğu özellikleriyle de özellikle Twitter kullanıcılarını kendine çekmeyi başarıyor. Ancak merkeziyetsiz sosyal ağ olarak da tanımlanan Bluesky’da, Twitter, Facebook, Instagram gibi platformların aksine alışılmışın dışında bir hesap doğrulama sistemi bulunuyor.

Bluesky hesap doğrulama işlemi için yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz domain (alan adı) ile hesabınızı birleştirmektir. Böylece hesabınıza bağlı olan alan adınız ile kullanıcı adınızı birleştirebilir ve varsayılan kullanıcı adlarından farklı ve özel bir kullanıcı adına sahip olabilirsiniz.

Birazdan bahsedeceğimiz birtakım teknik işlemler ile kendi özel kullanıcı adınızı almanız mümkün. İşlemin biraz teknik bilgi gerektirdiğini, ancak adımları doğru takip ettiğiniz sürece çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğinizi belirtelim.

Bluesky’da hesap doğrulama nasıl yapılır? Website adresi (domain) kullanıcı adı olarak nasıl kullanılır?

Eğer siz de Bluesky’a kayıt olanlardansanız, kullanıcı adınızın sonunda .bsky.social uzantısı olduğunu farketmişsinizdir. Varsayılan olarak her kullanıcıya verilen bu uzantı, herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak aktif edilmektedir.

Örn: @webmasto.bsky.social

Ancak hesabınız ile sahip olduğunuz alan adınızı (domain) birleştirirseniz özel bir kullanıcı adına sahip olursunuz. Bu durumda varsayılan olarak verilen .bsky.social uzantısı kalkar ve size ait olan alan adının uzantısı eklenir.

Örn: @webmasto.com

Peki Bluesky hesabınız ile alan adı adresinizi nasıl bağlayabilirsiniz? Başka bir deyişle, özel kullanıcı adı nasıl alırsınız? Aşağıdaki adımları takip ederek Bluesky hesabınız ile alan adınızı birbirine bağlayabilir ve özel kullanıcı adına sahip olabilirsiniz.

NOT 1: Bu bölümde anlatılanlar teknik bilgi gerektirmektedir. Eğer kendi alan adınızı kendiniz yönetmiyorsanız veya gerekli teknik bilgiye sahip değilseniz, yöneten kişi veya firmadan yardım almanızı öneririz.

NOT 2: Örnekler webmasto.com domaini üzerinden verilmiştir. Kendi alan adınızı ve değerlerinizi girmelisiniz.

Eğer bir Bluesky hesabınız yoksa, önce bir Bluesky hesabı açın. Daha sonra domain entegrasyonu yapacağınız için hesap açarken herhangi bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Zira domain entegrasyonu esnasında kullanıcı adınızı değiştirme imkanınız olacaktır. Sol tarafta yer alan menüden sırasıyla Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı kısmına gidin.

Açılan Kullanıcı Adını Değiştir ekranının alt kısmındaki Kendi Alan Adım Var seçeneğine tıklayın.

Daha sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda ilk olarak alan adınızı girin. Bu ekranda oluşturulan bilgiler, alan adı kayıt kuruluşunuza eklemeniz gereken bilgilerdir.

İlgili ekranı kapatmayın ve yeni bir sekmede alan adınızı satın aldığınız domain firmasının (GoDaddy, Namecheap, İsim Tescil, İHS gibi) sitesini açın (eğer yoksa uygun bir alan adı firmasından satın alabilirsiniz). Ardından DNS Yönetimi (DNS Management) bölümüne ve ardından Gelişmiş DNS (Advanced DNS) sekmesine gidin.



NOT 1: Bu işlemler firmadan firmaya değişebilir, ancak genel olarak DNS’lerinizi yönettiğiniz bölüme gitmeniz gerekir ve bu bölüm genellikle her domain yönetim panelinde mevcuttur.



NOT 2: Eğer sunucu firmanız ile alan adı firmanız farklı ise (örneğin Cloudflare kullanıyorsanız) veya isim sunucularınız (nameserver) alan adı firmanızda değilse, bu durumda işlemleri isim sunucularınızın olduğu yerde yapmanız gerekir. Alan adınızın yönetim panelindeki ilgili DNS bölümüne gittikten sonra yapmanız gereken yeni bir TXT kaydı oluşturmaktır. İlgili ekranda TXT kaydı oluşturma seçeneğine tıklayın. Daha sonra 3. adımdaki bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgileri aşağıda gösterdiğimiz gibi uygun alanlara yapıştırın ve kaydedin.

Tür (Type): TXT

TXT İsim (Domain): _atproto

_atproto Değer (Data): did=did:plc:[kendi değeriniz] TXT kaydını ekledikten sonra arkaplanda işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Ardından 4. adımda bahsettiğimiz ekrana dönün ve DNS Kaydını Doğrula (Verify DNS Record) butonuna tıklayın. Her şey düzgün yapıldıysa karşınıza bir onay bildirimi çıkacaktır. Tebrikler! Artık alan adınızı Bluesky kullanıcı adı olarak kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Eğer Bluesky kullanıcı adınızı bir website adresi ile değiştirirseniz, varsayılan (.bsky.social uzantılı) kullanıcı adınız boşa düşer, yani başkaları tarafından tekrar kullanılabilir hale gelir. Ancak eski kullanıcı adınıza yapılan bahsetmeler (mention’lar) veya etiketlemeler (tag’ler) yeni kullanıcı adınıza yönlendirilir. Eski kullanıcı adınızı yine de tutmak isterseniz, bunun için ikinci bir hesap açıp, ilgili kullanıcı adını bu hesap altında tutabilirsiniz.

Alt alan adı ile birden fazla kullanıcı adı yönetimi nasıl yapılır? (İleri düzey)

Bazı haber kuruluşu veya şirketler sahip olduğu farklı departmanlar veya çalışanları için ana alan adını temel alarak alt alan adları üzerinden kullanıcı adını bağlamak isteyebilir. Örneğin @baris.webmasto.com gibi bir kullanıcı adına sahip olmak istenebilir. Yahut aynı domain altında farklı Bluesky hesabı açmak için @teknoloji.webmasto.com gibi bir kullanıcı adı ihtiyacı doğabilir. Bu durumda TXT kaydı eklemek yeterli olmayacaktır. Bunun yerine HTTP üzerinden .well-known talebi kullanılabilmektedir.

NOT: Burada anlatılanlar ileri düzey geliştirici bilgisi gerektirebilir. Eğer çalıştığınız şirkette teknik birim varsa bu işlemler kolay bir şekilde halledilebilir. Ancak böyle bir imkanınız yoksa, yardım almak için support@bsky.app üzerinden Bluesky ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

DNS TXT kayıtlarını kullanmak yerine, her hesabın DID kısmını https://${webmasto.com}/.well-known/atproto-did rotasından döndürebilirsiniz. Beklenen payload (veri yükü), içerik türü düz metin olan bir DID’dir (did:plc:abcdef… gibi). Kullanıcı adı çözümleme işlevi bir HTTP 200 OK durumu beklemektedir.

Kullanıcı adının çözümlenmesini sağlayan bir kod örneğini aşağıda görebilirsiniz:

async function resolveHandle ( handle: string ) { const res = await fetch ( `https:// ${webmasto.com} /.well-known/atproto-did` ) const did = await res. text () assert ( typeof did === 'string' && did. startsWith ( 'did:plc:voik567aod2hkzha4kjnd2xs' )) return did }

Bu kullanıcı adları periyodik olarak yeniden doğrulanmaktadır. Kullanıcı adları doğrulanamasa dahi hesabın verileri halen güvende olacaktır. Bu durumda hesap sahibi herhangi bir paylaşım veya takipçi kaybı yaşamayacaktır. Nihayetinde Bluesky tarafından hesap adının yeniden doğrulanması veya yeni bir kullanıcı adı seçilmesi için uygulama içinde yeni bir seçenek sunulacaktır.

Bluesky hesap doğrulama ve özel kullanıcı adlarının avantajları

Bluesky hesap doğrulama veya diğer bir deyişle özel kullanıcı adı alma işleminin birçok avantajı bulunmaktadır. Diğer sosyal medya platformlarındaki hesap doğrulama avantajlarının yanı sıra, Bluesky’da hesap doğrulamanın avantajlarından bazıları şunlardır:

Daha kısa ve akılda kalıcı kullanıcı adı : Kendi alan adınızı kullandığınız durumda varsayılan olarak size verilen .bsky.social uzantısı yerine kendi alan adı uzantınızı kullanmış olursunuz. Bu durumda daha kısa ve daha akılda kalıcı bir kullanıcı adına sahip olursunuz.

: Kendi alan adınızı kullandığınız durumda varsayılan olarak size verilen .bsky.social uzantısı yerine kendi alan adı uzantınızı kullanmış olursunuz. Bu durumda daha kısa ve daha akılda kalıcı bir kullanıcı adına sahip olursunuz. Sahte hesaplardan ayrışma: Özellikle çok takipçili hesaplar, influencer’lar, ünlüler, şirketler ve kurumların karşılaştığı sahte hesap sorunundan özel kullanıcı adı ile kurtulmak mümkün. Böylece hangi hesabın resmi, hangisinin sahte veya parodi olduğu sorusu netlik kazanmış olur.

Özellikle çok takipçili hesaplar, influencer’lar, ünlüler, şirketler ve kurumların karşılaştığı sahte hesap sorunundan özel kullanıcı adı ile kurtulmak mümkün. Böylece hangi hesabın resmi, hangisinin sahte veya parodi olduğu sorusu netlik kazanmış olur. Güven verme: İnternette yer alan tüm alan adları, yani domainler, resmi olarak İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumuna (İÇANN) kayıtlıdır. Dolayısıyla alan adlarını bir Bluesky hesabıyla birleştirmek aynı zamanda resmi bir kaydınız olduğunu göstermektedir. Bu durum ise hesap sahibine güven konusunda bir avantaj sağlamaktadır.

İnternette yer alan tüm alan adları, yani domainler, resmi olarak İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumuna (İÇANN) kayıtlıdır. Dolayısıyla alan adlarını bir Bluesky hesabıyla birleştirmek aynı zamanda resmi bir kaydınız olduğunu göstermektedir. Bu durum ise hesap sahibine güven konusunda bir avantaj sağlamaktadır. AT Protocol avantajı: Merkeziyetsiz sosyal ağlara altyapı oluşturması için geliştirilen AT Protocol, Bluesky’ı da bünyesinde barındıran bir protokol olarak biliniyor. Bu ise Bluesky’daki domain entegrasyonunun, AT Protocol içerisinde yer alan diğer uygulama ve platformlarda da geçerli olduğu anlamına geliyor. Yani Bluesky’da doğrulanan kullanıcı adları AT Protocol’de yer alan diğer platformlarda da kullanılabilmektedir.

Özet

Twitter alternatifleri arasında en popüler olan ve merkeziyetsiz sosyal ağ olarak öne çıkan Bluesky, her geçen gün kullanıcı sayısını artırarak büyümeye devam ediyor. Bu durum ise kullanıcıların Bluesky’ı daha iyi kullanma ve diğer platformlarda olan özelliklere bir karşılık bulma ihtiyacını gündeme getiriyor.

Bluesky hesap doğrulama veya özel kullanıcı adı alma özelliği ise bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bluesky’da özel kullanıcı adı almanın yolu ise bir alan adı (domain) sahibi olmaktan geçiyor. Ardından yapılacak basit birkaç teknik işlem ile sahip olduğunuz alan adını Bluesky kullanıcı adı olarak ayarlamanız mümkün hale geliyor.

Bu yazımızda Bluesky hesap doğrulama işleminin nasıl yapıldığından ve özel kullanıcı adı oluştururken hangi adımları takip etmeniz gerektiğinden bahsetmeye çalıştık. Görüşlerinizi bizimle yorum alanında paylaşabilirsiniz.

Eğer bizi Bluesky’da takip etmek isterseniz @webmasto.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.