X’ten ücretsiz kullanıcıları çıldırtacak kısıtlama: Limitsiz paylaşım dönemi bitti

X (Twitter), Premium abone olmayan ücretsiz kullanıcıların günlük gönderi paylaşım limitlerini ciddi ölçüde düşürdü.

Platform, kısıtlamanın gerekçesi olarak platformdaki bot hesaplarla mücadele etmeyi gösterdi.

Artık ücretsiz kullanıcılar günde en fazla 50 paylaşım yapabilecek.

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), uygulamanın ücretsiz kullanıcıları için katı bir kısıtlama getirdi. Platformun resmi Destek sayfasında artık X Premium abonesi olmayan kullanıcıların “günde en fazla 50 orijinal gönderi ve 200 yanıt” ile sınırlandırıldığı vurgulanıyor.

Popüler sosyal ağ, Premium aboneliği bulunmayan standart hesapların günlük paylaşım limitlerini sert bir şekilde aşağı çekti. Sektör analistleri ve kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanan bu hamle, platforma göre spam bot ağlarını engelleme girişimi nedeniyle uygulandı.

Ücretsiz X kullanıcıları artık günde en fazla 50 gönderi paylaşabilecek

X platformunda ücretsiz hesaplar artık 24 saatte yalnızca 50 gönderi paylaşabilecek ve 200 gönderiye yanıt verebilecek. Bu da ne yazık ki aynı profiller için günde 2.400 gönderiye kadar izin veren önceki kurala göre önemli bir düşüşü temsil ediyor.

Engadget’e göre sistem, kullanıcı yeni kotayı aştığı anda hangi sınıra ulaşıldığını belirten bir hata mesajı gösterecek ve 24 saatlik süre dolana kadar daha fazla etkileşimi engelleyecek.

Bu önemli değişiklik sessiz sedasız bir şekilde uygulandı ve önceden bu konuda herhangi bir duyuru yapılmadı. Fakat şu anda X’in İngilizce dilindeki Yardım Merkezi sayfasında değişiklikler yansıtılmış görünüyor. Türkçe sayfada ise hala eski sınırlar gösterilmeye devam ediyor.

Bu değişiklik, platformdaki spam ve bot faaliyetlerini azaltmaya yönelik bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal ağın, profillerin konumunu göstermek için Ekim ayında kullanıma sunulan “Bu hesap hakkında” gibi özelliklerin ardından farklı engelleri test ettiğini de hatırlamakta fayda var.