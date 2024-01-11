Bir Samsung çalışanı Galaxy S24’ün gizli görüntülerini sızdırdı

2024’ün en güçlü Android telefonları arasında yer almaya aday görünen Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi çok yakında piyasaya çıkacak. Büyük bir heyecanla beklenen cihazlar 17 Ocak tarihinde düzenlenecek olan Galaxy Unpacked 2024’te sergilenecek. Samsung’un yüksek performanslı yeni telefonları için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son sızıntıyla birlikte Galaxy S24 serisinin gizli sunum fotoğrafları lansmana kısa bir süre kala internette paylaşıldı.

Merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir Samsung çalışanı, şirketin Galaxy S24 modelleri için hazırladığı gizli fotoğrafları internete sızdırdı. Bu sayede seriyle alakalı birçok yeni bilgi geldi. Üst düzey yeni telefon serisinin tasarımları, renk seçenekleri ve bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S24 serisinin gizli sunum fotoğrafları ortaya çıktı

Samsung’un çok yakında piyasaya sunacağı yeni Galaxy S24 serisi, toplamda sekiz farklı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak. Serinin en üst düzey seçeneği olan Galaxy S24 Ultra’da tamamı titanyum malzemeden üretilen siyah, gri, mor ve sarı renk seçeneklerine yer verilecek. Standart modelde siyah, gri, menekşe ve sarı renk opsiyonları yer alacak. Son olarak Galaxy S24 Plus ise yine standart modelle aynı renkleri paylaşacak.

Etkileyici bir donanıma ev sahipliği yapması beklenen yeni cihazlar, pazara bağlı olarak iki farklı yonga setiyle çıkacak. Bunlardan ilki Qualcomm tarafından geliştirilen ve şimdiye kadar Nubia Z60 Ultra, Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12 gibi modellerde de karşımıza çıkan Snapdragon 8 Gen 3 çipi olacak. İkinci olarak ise şirketin özel olarak geliştirdiği Exynos 2400 çipine yer verilecek. Bununla beraber şirket, serinin bir önceki modeline göre yüzde 25 daha yüksek CPU, yüzde 32 daha yüksek GPU performansı vaat ediyor.

1,9 kata kadar büyük buhar odalarıyla piyasaya çıkacak yeni Samsung telefonlar, daha verimli bir ısı dağılımı sunacak. Bu sayede şirket, telefonlardaki aşırı ısınma sorununun önüne geçmeyi planlıyor. Öte yandan marka, serinin önceki modellerine göre daha yüksek dokunma tepki hızı sağlayarak, özellikle de oyun deneyimini birinci sınıf bir yapıya ulaştıracak.

Öte yandan Samsung Galaxy S24 serisinin internete sızdırılan gizli fotoğrafları, heyecanla beklenen modellerin kamera seti hakkında da bizlere birçok ipucu veriyor. Açıklanan bilgilere göre serinin standart ve Plus modellerinde 10 MP 3x optik yakınlaştırma destekli periskop lens yer alacak. Galaxy S24 Ultra’da ise bu kamera 50 MP’lik bir sensörle değiştirilecek. Öte yandan şirketin burada 10x optik yakınlaştırmaya izin vereceği de öne sürülüyor.

Merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi 17 Ocak tarihinde tanıtılacak. Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulacak olan cihazlar, dünyanın dört bir yanındaki teknoloji tutkunları tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.