Snapdragon 8 Gen 3 ve HyperOS’lu Xiaomi 14 serisi tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Dünya çapında uzun süredir heyecanla beklenen bu modeller, nihayet Çin pazarında resmiyet kazandı. Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinin tüm teknik özellikleri açıklandı. Ayrıca satış fiyatları da duyuruldu.

Xiaomi’nin yeni üst segment akıllı telefon serisi, Qualcomm’un kısa süre önce tanıttığı yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor. Cihazlar, bu işlemciyi kullanan ilk telefonlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan modeller,MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS arayüzüne sahip ilk cihazlar oluyor. Serideki bir diğer öne çıkan unsur ise Pro modelinde titanyum versiyonun sunulması olarak görülüyor.

Xiaomi 14 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera (f/1,6, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS)

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68

Batarya kapasitesi: 90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 4.610 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Xiaomi 14 Pro özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü 6,73 inç LTPO kavisli C8 OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1,42, OIS, EIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS)

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68

Batarya kapasitesi: 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarjlı 4.880 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Xiaomi 14 serisi hakkında tüm detaylar

Yeni Xiaomi telefonlar, arkadaki üç sensörü ve LED flaşı barındıracak büyük bir kamera modülüyle aynı birinci sınıf dili ve yapıyı paylaşıyor. Ayrıca Xiaomi 14 Pro, hafif kavisli bir ekrana ve titanyum yapı versiyonuna sahip. Mevcut renkler arasında ise yeşil, pembe, siyah ve beyaz opsiyonlar bulunuyor.

Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,36 ve 6,73 inç boyutunda OLED C8 LTPO ekrana sahip. Çözünürlük 1,5K ve 2K olup her ikisi de 120 Hz’e kadar yenileme hızını ve 3 bin nit’e kadar maksimum parlaklığı paylaşıyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olan seride 16 GB kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonlarda 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, temassız ödemeler için NFC, USB-C 3.2, stereo ses ve IP68 sertifikası bulunuyor.

Xiaomi 14 ve 14 Pro, Leica imzalı kameralar sunuyor. Her iki cihaz da 50 MP ana kamera taşıyor. Pro modelinin en büyük farkı f/1,42’ye kadar değişken diyafram açıklığına sahip olması, standart modelin ise sabit f/1,6’ya sahip olması olarak belirtiliyor. İkincil kamera, 115 derecede fotoğraf çekebilen 50 MP ultra geniş sensöre sahipken, her ikisinin de telefoto özelliği, maksimum 3,2 kat optik yakınlaştırmayla 50 MP sunuyor. Selfie’ler için seride 32 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Kullanıcı dostu Xiaomi 14 serisi sırasıyla 90 watt ve 120 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.610 mAh ve 4.880 mAh pil kapasitesi sunuyor. Kablosuz modda 50 watt şarj destekleniyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü ile çalışıyor.

Xiaomi 14 serisi fiyatları

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Cihazın küresel pazara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Yüksek performans vaat eden serinin fiyatları ise şu şekilde duyuruldu: