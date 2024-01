Samsung Galaxy S24 serisi çıkış tarihi resmen duyuruldu

Uzun süren bir bekleyiş dönemi nihayet sona eriyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sunacak. Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen Samsung Galaxy S24 ailesinin çıkış tarihi resmen açıklandı. Şirketten sürpriz bir açıklama geldi.

Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi açıklaması, şirketin Avustralya’daki X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Sade ve düz bir duyuruyla gerçekleştirilen bu lansman açıklaması, yine de teknoloji tutkunlarının dikkatlerini üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Australia tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan açıklamaya göre merakla beklenen Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin çıkış tarihi 17 Ocak olacak. Heyecan yaratan cihazlar, Türkiye saatiyle akşam 21:00’de resmi olarak tanıtılacak.

Join Galaxy Unpacked on Jan 18th, 2024 at 5am AEDT and be the first to know what’s new in the Samsung Galaxy. #Samsung #GalaxyUnpacked #Galaxy #NewGalaxy #GalaxyAI

