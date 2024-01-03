Samsung Galaxy S24 serisi çıkış tarihi resmen duyuruldu

Uzun süren bir bekleyiş dönemi nihayet sona eriyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sunacak. Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen Samsung Galaxy S24 ailesinin çıkış tarihi resmen açıklandı. Şirketten sürpriz bir açıklama geldi.

Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi açıklaması, şirketin Avustralya’daki X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Sade ve düz bir duyuruyla gerçekleştirilen bu lansman açıklaması, yine de teknoloji tutkunlarının dikkatlerini üzerinde toplamayı başardı.

Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Samsung Australia tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan açıklamaya göre merakla beklenen Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin çıkış tarihi 17 Ocak olacak. Heyecan yaratan cihazlar, Türkiye saatiyle akşam 21:00’de resmi olarak tanıtılacak.

Join Galaxy Unpacked on Jan 18th, 2024 at 5am AEDT and be the first to know what’s new in the Samsung Galaxy. #Samsung #GalaxyUnpacked #Galaxy #NewGalaxy #GalaxyAI — Samsung Australia (@SamsungAU) December 28, 2023

Samsung’un yeni üst düzey akıllı telefon serisi toplamda üç modelden oluşacak. Standart cihazın yanı sıra şirket, GAlaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçeneklerini de piyasaya sunacak. Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 17 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, San Jose’de gerçekleşecek.

Galaxy S24 serisi yapay zeka özellikleriyle öne çıkacak

Çok yakında piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S24 serisi, özellikle de yapay zeka özellikleriyle adından sıkça söz ettirecek. Kısa süre önce serinin en üst seviye seçeneği olan Galaxy S24 Ultra, Brezilya’da bir perakende mağazasında görülmüştü. Mağazadaki tanıtım afişinde modelin Galaxy AI adı verilen yapay zeka teknolojisiyle hizmet vereceği belirtilmişti.

Galaxy S24 serisinde yer alacak Galaxy AI, yapay zeka konusunda cihaza birçok yeni özellik kazandıracak. Bu işlevler arasında öne çıkan unsurlardan bir tanesi, canlı çeviri işlevi oluyor. Telefon görüşmesi esnasında konuşmaları otomatik bir şekilde çevirme yeteneğine sahip olacak özellik, yabancı dilde konuşmalarda büyük bir yardımcı rol üstlenecek.

Bunun yanı sıra şirket, üretken düzenleme yetenekleri konusunda da cihazı yalnız bırakmayacak. Telefonda fotoğraf ve video içeriklerini kolayca düzenlemenize imkan sağlayacak yapay zeka araçları yer alacak. Örneğin nesne kaldırma, boş kısımları doldurma, siyah beyaz fotoğrafları renklendirme ya da nesneleri taşıma gibi işlevler bulunacak.

Son olarak Galaxy AI’nin bilinen özellikleri arasında gelişmiş gökyüzü fotoğrafçılığı yeteneği yer alıyor. Nightography Zoom adı verilen özellik sayesinde düşük ışık senaryolarında bile mobil fotoğrafçılar, yakınlaştırma yaparken etkileyici sonuçlar elde edebilecek. Son derece net ve detaylı fotoğraf ya da videolara ulaşılabilecek.