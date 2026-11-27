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Rekabet Kurumu, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına yönelik beş şirket hakkında soruşturma açtı.

Soruşturmada mağaza fiyatlarına müdahale edilip edilmediği ve satıcıların fiyatları birlikte belirleyip belirlemediği incelenecek.

Soruşturma altı ay içinde tamamlanacak, ihlal tespit edilirse şirketlere yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar ceza verilebilecek.

Rekabet Kurumu, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına yönelik soruşturma açtı. Kurum’un 27 Kasım 2026 Cuma günü duyurduğu soruşturma, iki telefon şirketinin yanı sıra bu markaların ürünlerini satan üç teknoloji şirketini de kapsıyor.

Soruşturmanın odağında iki iddia bulunuyor. Bunlardan ilki, mağazaların tüketiciye uyguladığı satış fiyatlarına müdahale edildiği, ikincisi ise rakip satıcıların fiyatları birlikte belirlediği ya da birbirleriyle rekabete hassas bilgi paylaştığı yönünde.

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Rekabet Kurumu Xiaomi ve Infinix hakkında neyi inceleyecek?

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre süreç, cep telefonu ve tüketici elektroniği ithalatı ile toptan satışı yapan Güncel Dijital Teknoloji hakkında Haziran’da başlatılan bir önaraştırmayla başladı. Önaraştırmada Güncel’in ürün sağladığı satıcıların fiyatlarına karışıp karışmadığı incelendi. Rekabet Kurulu da elde edilen bulgular üzerine 10 Eylül 2026’daki toplantısında soruşturma açılmasına karar verdi. Eylül’de alınan karar, şirketlere tebliğ edildikten sonra 27 Kasım’da kamuoyuna duyuruldu.

Soruşturma iki ayrı başlıkta yürütülecek. Xiaomi ve Infinix’in Türkiye şirketleri ile Güncel’in, ürünlerini satan mağazaların fiyatlarına müdahale edip etmediği araştırılacak. Bunun yanında Xiaomi ve Infinix ile bu markaların ürünlerini yeniden satan Güncel, Evofone Teknoloji ve Mieko Bilgi Teknolojileri’nin rakipler arasında bilgi değişimi ya da fiyat tespiti yapıp yapmadığı incelenecek. İki konu da anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklayan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında ele alınıyor.

Xiaomi ve Infinix telefonlarına yönelik fiyat soruşturması! Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarında daha uygun fiyatların ve indirimlerin önü açılabilir. Rekabet Kurumu, iki telefon ve üç teknoloji şirketi hakkında soruşturma başlattı. — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) November 27, 2026

Telefon fiyatları düşecek mi?

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın Xiaomi ve Infinix telefonlarda daha uygun fiyatların ve indirimlerin önünü açabileceğini belirtti. İddiaların merkezindeki uygulama, rekabet hukukunda yeniden satış fiyatının belirlenmesi olarak biliniyor. Üretici ya da distribütör bayilere hangi fiyattan satış yapacaklarını dayattığında, aynı telefonu satan mağazalar arasında indirim rekabeti oluşmuyor ve tüketici hangi mağazaya giderse gitsin benzer fiyatla karşılaşıyor.

Ancak soruşturma açılması bir ihlalin tespit edildiği anlamına gelmiyor. Kurum da açıklamasında soruşturma kararının şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da ceza alacağı şeklinde yorumlanamayacağını özellikle vurguladı.

Soruşturma ne kadar sürecek, ceza ne olabilir?

4054 sayılı Kanun’a göre soruşturma en geç altı ay içinde tamamlanıyor, gerekli görülürse Kurul bir defaya mahsus altı aya kadar ek süre verebiliyor. Bu da sürecin 2027’nin ikinci yarısına kadar uzayabileceği anlamına geliyor. İhlal tespit edilirse şirketlere bir önceki mali yıldaki yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 10’una kadar idari para cezası verilebiliyor. Kanun, şirketlerin taahhüt sunarak ya da uzlaşma yoluna giderek süreci daha erken kapatmasına da imkan tanıyor.

Rekabet Kurumu son haftalarda teknoloji alanında art arda soruşturmalar başlattı. Kurum, Kasım başında Google’ın AI Bakışı ve AI Modu özelliklerine soruşturma açmış, 18 Kasım’da ise PlayStation’daki dijital oyun satışlarında yüksek komisyon ve rakip satış kanallarının engellendiği iddiasıyla Sony hakkında soruşturma başlatmıştı.