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Samsung, One UI 9 sonrası Galaxy telefonlarda görülen hızlı pil sağlığı düşüşünün One UI 9.5 ile giderileceğini doğruladı.

Yanıt, Samsung Members üzerinden hata raporu gönderen bir Türk kullanıcıya şirketin Türkiye destek ekibi aracılığıyla iletildi.

One UI 9.5 şu an beta aşamasında, kararlı sürümün 2027'nin ilk aylarında Galaxy S27 serisiyle gelmesi bekleniyor.

Samsung, One UI 9 güncellemesinden sonra bazı Galaxy telefonlarda görülen hızlı pil sağlığı düşüşünün One UI 9.5 ile giderileceğini doğruladı. Yanıt, Samsung Members uygulaması üzerinden hata raporu gönderen bir Türk kullanıcıya şirketin Türkiye’deki destek ekibi aracılığıyla 24 Kasım Salı günü iletildi.

Sorun, One UI 9’un kararlı sürümü Galaxy telefonlara dağıtılmaya başladığından beri kullanıcı forumlarında konuşuluyor. Özellikle Galaxy S24 ve Galaxy S25 serisi sahipleri güncellemeden sonra pilin daha hızlı bittiğini bildiriyor. Pil sağlığını gösterebilen modellerde ise Pil bilgileri ekranındaki yüzdenin kısa sürede birkaç puan gerilediği görülüyor.

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Samsung’un yanıtında ne yazıyor?

Yanıtı Samsung’un Türkiye topluluk forumunda paylaşan kullanıcı, One UI 9 sonrasında yeni cihazlarda bile bir ay gibi kısa bir sürede yüzde 94 gibi pil sağlığı değerleriyle karşılaşıldığını yazdı. Kullanıcı, hata raporuna Kore’den gelen resmi yanıtın yaklaşık iki hafta sonra Türkiye ekibine ulaştığını belirtti.

Samsung Members ekibinin yanıtında “Karşılaşmış olduğunuz pil sağlığının düşmesi durumu yeni gelecek olan ONEUI 9.5 güncellemesiyle kontrol altına alınacaktır.” ifadesi yer alıyor. Gönderinin altında yorum yapan pek çok kullanıcı da aynı sorunu yaşadığını söyledi.

Pil gerçekten mi yıpranıyor, yoksa yanlış mı ölçülüyor?

Samsung’un kısa yanıtı sorunun kaynağını açıklamıyor. Android Authority’nin haberinde de belirtildiği gibi, One UI 9’un pilin daha hızlı yıpranmasına mı neden olduğu, yoksa bir yazılım hatası yüzünden kalan kapasitenin olduğundan düşük mü gösterildiği bilinmiyor. Sorun ölçümle ilgiliyse One UI 9.5 ile birlikte değerlerin düzelmesi beklenebilir, ancak pil fiziksel olarak kapasite kaybettiyse hiçbir güncelleme bunu geri getiremiyor.

Pil sağlığı bilgisi Samsung telefonlara Galaxy S25 serisiyle gelmişti. Ayarlar menüsündeki Pil bilgileri ekranında sağlık yüzdesi, şarj döngüsü sayısı ve üretim tarihi gösteriliyor. Forumdaki yorumlara göre bu bölüm Temmuz 2024 ve sonrasında çıkan modellerde bulunuyor, Galaxy S24 gibi daha eski cihazlarda ise yer almıyor.

One UI 9.5 ne zaman gelecek?

Samsung, One UI 9.5 beta programını 18 Kasım’da Galaxy S26 serisi için başlattı. Beta şimdilik Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD’de açık, Türkiye’deki kullanıcılar programa katılamıyor. Güncellemenin kararlı sürümünün 2027’nin ilk aylarında Galaxy S27 serisiyle birlikte gelmesi, ardından diğer Galaxy modellerine dağıtılması bekleniyor.

Bu da sorunu yaşayan Galaxy sahiplerinin düzeltme için en az birkaç ay daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Samsung, One UI 9 için ara bir düzeltme yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.