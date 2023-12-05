24 GB RAM’li OnePlus 12 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus’ın performans canavarı yeni akıllı telefon modeli bugün nihayet piyasaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen OnePlus 12 ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı iddiası gündem gelmişti. Çin pazarında lansman etkinliğiyle hayranları karşısına çıkan ürün, şirketin 10. yılını kutladığı özel etkinliğinde tüketicilere sunuldu.

Son derece iddialı bir tasarımla gelen cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 çipi, Sony LYT-808 sensörünü kullanan güçlü kamera, 100 watt hızlı şarj desteğine sahip geniş pil ve 24 GB’lık devasa RAM kapasitesine yer veriliyor.

OnePlus 12 özellikleri

Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Yeni OnePlus telefonu, tasarım konusunda esas olarak OnePlus 11 ile benzer bir çizgiye sahip. 220 gram ağırlığında olan cihaz, IP65 sertifikasıyla beraber su ve toza karşı dayanıklılık vaat ediyor. Bununla beraber telefonda BOE ve OnePlus’ın iş birliğiyle geliştirilen üst düzey bir ekran yer alıyor.

6,82 inç kavisli X1 AMOLED panelle gelen modelde Quad HD+ çözünürlük kalitesi, 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip LTPO teknolojisi, 2.160 Hz PWM ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Öte yandan model, 4.500 nit tepe parlaklık sunarak piyasada yeni bir rekor kırmayı başarıyor. Cihaz, ekranda daha fazla verimlilik ve daha iyi renk kalibrasyonu için Pro XDR teknolojisi ve OPPO tarafından geliştirilen özel P1 çipini bünyesinde taşıyor. Bu sayede şirket, ileri seviye bir enerji tasarrufu vaadinde bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyan modelde 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı bulunuyor. Verimli termal dağıtım için şirket 9.140 milimetrekarelik buhar odasına ev sahipliği yapıyor.

5.400 mAh pil kapasitesiyle 2 günlük bir performans öne süren şirket, aynı zamanda dört yıllık düzenli kullanımı destekleyerek 1.600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin en az yüzde 80’ini korumaya devam ediyor. 100 watt SuperVOOC hızlı şarj desteği sunan telefonda yüzde 0’dan yüzde 100’e sadece 26 dakikada ulaşılabiliyor.

Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony LYT-808 ana kamera ile karşımıza çıkan OnePlus 12 modelinin üçlü kamera setinde 48 MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteği sunan 64 MP OmniVision OV64B telefoto sensöre yer veriliyor. Ön kısımda ise 32 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor. Şirket, tüm sensörlerde görüntü işlemesi için Hasselblad ile çalıştıklarının altını çiziyor.

OnePlus 12 fiyatı

OnePlus’ın tanıttığı yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle duyurulan model, şu rakamlardan alıcılara hitap ediyor: