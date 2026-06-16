DreamWorks’ten Shrek 5 için yeni fragman videosu geldi

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DreamWorks, Shrek 5 filminin ilk tanıtım fragmanını resmen yayınladı.

Yeni film, Çizmeli Kedi: Son Dilek yapımında kullanılan modern ve sanatsal animasyon tekniklerini benimseyerek serinin klasik görsel dilini yeniliyor.

Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz gibi isimlerden oluşan ikonik seslendirme kadrosuna, Zendaya gibi yeni isimler de ekleniyor.

DreamWorks, Shrek 5 filminin ilk resmi fragman videosunu sinemaseverlere sundu. Yakında beyazperdeye geri dönecek heyecan verici animasyon filmi, sevilen seriyi yıllar sonra yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Serinin yeni macerası, ana hikayenin son filmi olan Shrek Forever After’ın prömiyerinden 16 yıl sonra izleyicilerle buluşacak. Paylaşılan fragman videosu, sinemanın en ünlü devinin evreninde yeni bir dönemi müjdeliyor. Aynı zamanda filmin nostaljik unsurları, güncel animasyon teknolojilerine uyarlanmış görsel bir yaklaşımla harmanlanıyor.

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Shrek 5 ne zaman vizyona girecek?

Paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen Shrek 5’in vizyon tarihi, serinin 25. yılına özel olarak 30 Haziran 2027 olarak duyuruldu.

Bugün sosyal medyada yayınlanan resmi tanıtım fragmanı, serinin sadık takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı. Paylaşılan trailer, yeni hikayenin ipuçlarını da gözler önüne seriyor.

DreamWorks karakter modellerini yeniledi

Shrek 5’in ilk fragmanının en önemli özelliği, yeni karakter modelleri olarak dikkat çekiyor. Shrek, Fiona ve Eşek, DreamWorks’ün son birkaç yılda elde ettiği teknik gelişmenin bir sonucu olarak artık daha fazla detay, daha rafine dokular ve daha gelişmiş yüz ifadeleri sergileyen yenilenmiş bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Yine de görsel değişikliklere rağmen kahramanların özü bozulmadan kalmaya devam ediyor. Filmde hala yoğun bir mizah, abartılı etkileşimler ve hicivli masalsı atmosfer hala mevcut görünüyor.

Seslendirme kadrosuna Zendaya da katıldı

Oyuncu Zendaya, Shrek ve Fiona’nın kızı Felicia rolüyle orijinal seslendirme kadrosuna katılıyor. Marcello Hernandez ve Skyler Gisondo tarafından canlandırılan kardeşler Fergus ve Farkle da daha fazla ekran süresi alıyor.

Başrol oyuncuları, serinin başlangıcından beri yer alan isimleri geri getiriyor. Mike Myers Shrek rolüne, Eddie Murphy ise Eşek rolüne geri dönüyor. Cameron Diaz da Fiona’ya sesiyle hayat veriyor.

Yeni film, serinin perde arkasındaki deneyimli isimlerini bir araya getiriyor. Serinin önceki bölümlerinde yer alan Conrad Vernon ve Walt Dohrn yönetmen koltuğunda oturuyor. Brad Ableson ise yardımcı yönetmen olarak görev yapıyor.

Filmde ayrıca Gina Shay ve Illumination’ın CEO’su ve Super Mario Bros. serisi gibi son dönemdeki başarıların sorumlusu Chris Meledandri de bulunuyor.

Son olarak DreamWorks ve Universal Pictures tarafından yayınlanan Shrek 5 fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: