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    Mojang lideri açıkladı: Minecraft asla ücretsiz olmayacak

    Minecraft oyunu ücretsiz olacak mı? Mojang yetkililerinden konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.
    Minecraft
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    • Minecraft oyununun ücretsiz olup olmayacağı pek çok oyunsever tarafından merak ediliyordu.
    • Yılların eskitemediği popüler oyun ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi.
    • Mojang yöneticileri, oyunun ücretsiz olmasına ilişkin bir planları olmadığını açıkladı.

    Oyun dünyasının en büyük isimlerinden bir tanesi olan Minecraft’ın çıkışının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçti. Fakat buna rağmen sevilen yapım, sektördeki en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Zamanlaması nedeniyle birçok oyuncu, Minecraft oyununun ücretsiz hale gelip gelmeyeceğini ya da piyasada yer alan diğer oyunlar gibi “battle pass” özelliği sunup sunmayacağını merak ediyor.

    Eğer siz de bu şüphelere sahip olan oyunseverlerden biriyseniz, Mojang yetkilileri konuya resmi olarak açıklık getirdi. Ücretsiz Minecraft oynama hayali kuran oyuncuları üzen bir açıklamada bulunan stüdyo, bu anlamda maalesef oyunculara istediklerini vermeyeceklerini ifade etti.

    Yılların eskitemediği Minecraft ücretli satılmaya devam edecek

    Mojang’dan gelen açıklama göre Minecraft oyunu Fornite’ta olduğu gibi ücretsiz bir yapıya sahip olmayacak. Bununla birlikte şirket, günümüzde birçok oyunda mevcut olan “battle pass” politikasını benimsemeyeceğini de vurguladı.

    Minecraft

    Minecraft’ın yapımcısı Ingela Garneij, IGN’ye verdiği röportajda, ne Microsoft’un ne de Mojang’ın oyunun ücretsiz oynanabilir ya da “battle pass” yoluyla oynanması yönünde bir planlarının olmadığını söyledi. Garneij’in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    “Evet, gerçekten bizim inşa ettiğimiz şekilde çalışmıyor. Yani biz oyunu farklı bir amaç için inşa ettik. Yani para kazanma bizim için bu şekilde işlemiyor. Oyun satın alınıyor ve hepsi bu…

    Bizim için önemli olan oyunumuzun mümkün olduğunca çok insana ulaşması. Bence bu çok önemli bir değer, herkes için erişilebilir olmalı. Bu dünyadaki en iyi anlaşma diyebilirim.”

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    Dünya çapında 300 milyondan fazla sattı

    Minecraft, 1.0 sürümü Kasım 2011’de yayınlanmadan önce ilk olarak Mayıs 2009’da PC için piyasaya sürüldü. Dünya çapında büyük bir beğeniyle takip edilen oyun, Mayıs 2012’de Xbox 360’a geldi ve şu anda tüm büyük konsollarda mevcut durumda.

    Resmi rakamlara göre Minecraft dünya çapında 300 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri oldu. Geliştirici şirket olan Mojang stüdyosunun 2014 yılında Microsoft tarafından 2,5 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alındığını hatırlatmakta fayda var.

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    Minecraft’ın sinema filmi yolda

    Jack Black ve Jason Momoa gibi yıldız isimlerin kadrosunda boy gösterdiği A Minecraft Movie çok yakında vizyona girecek. Canlı aksiyon uyarlaması Jared Hess yönetmenliğinde ve Warner Bros. Pictures ile Legendary Pictures’ın ortak yapımcılığında hayata geçecek.

    Merakla beklenen Bir Minecraft Filmi, 4 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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