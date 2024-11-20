Bir Minecraft Filmi için resmi fragman ve vizyon tarihi geldi

Bir Minecraft Filmi için resmi fragman videosu yayınlandı.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna sahip olacak filmin vizyon tarihi duyuruldu.

Merakla beklenen Minecraft filmi 3 Nisan 2025'te sinemalara gelecek.

Mojang’ın popüler video oyunu çok yakında Warner Bros. imzasıyla canlı aksiyon uyarlaması olarak beyaz perdeye taşınacak. Merakla beklenen A Minecraft Movie’nin (Bir Minecraft Filmi) resmi fragmanı yayınlandı. Paylaşılan fragman, sevilen oyunun hayranlarına eğlenceli bir seyir deneyimi vadediyor.

Jack Black ve Jason Momoa’nın başrollerini üstlendiği yıldızlar geçidi bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, izleyicileri macera ve zorluklarla dolu bloklu bir dünyaya taşıyacak. Heyecan dolu fragman, “hayal ettiğiniz her şeyin mümkün olduğu” büyülü bir evrene aniden fırlatılan bir madenci olan başkahraman Steve’e ilk bakışı sunuyor.

Bir Minecraft Filmi konusu ne olacak?

Merakla beklenen film, Steve’i (Jack Black) aralarında eski bir dünya şampiyonu video oyunu oyuncusu olan Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), genç ve zeki Henry (Sebastian Eugene Hansen) ve cesur Natalie’nin (Emma Myers) de bulunduğu bir grupla heyecan dolu bir maceraya davet ediyor.

Bu dört karakter, Piglin ve zombiler gibi en korkunç yaratıklardan çevrenin kendisinin yarattığı zorluklara kadar Minecraft dünyasının tuzaklarıyla yüzleşiyor. Heyecan yaratan film, ikonik manzaralar ve aksiyon sahneleri arasında video oyununun ruhunu yakalayarak köyler ve madenler gibi tanıdık unsurları hayata geçiriyor.

Filmin yönetmenliğini daha önce Napoleon Dynamite (2004), Nacho Libre (2006) ve Gentlemen Broncos (2009) gibi çalışmalarıyla tanınan Jared Hess üstleniyor. Senaryo ise Chris Bowman ve Hubbel Palmer tarafından kaleme alınıyor. Yaratıcı ekip, filmin orijinal görüntülere sadık kalmasını sağlamak için Mojang ve oyunun ortak yaratıcısı Jens Bergensten ile yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguluyor.

Heyecanla beklenen Bir Minecraft Filmi mizah ve aksiyonu birleştiren bir macera vaat ediyor. Yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, hem Minecraft hayranlarını hem de genel izleyicileri büyülemeyi hedefliyor. Filmin sinemalarda gösterime gireceği tarih ise 3 Nisan 2025 olarak açıklanıyor.

Bir Minecraft Filmi fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz.