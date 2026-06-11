Nintendo Switch 2 için Minecraft duyuruldu: Daha iyi grafikler ve 60 FPS desteği

Reklam

Mojang, Nintendo Switch 2'nin donanım gücünden tam anlamıyla yararlabileceğimiz özel Minecraft sürümünü duyurdu.

Vibrant Visuals adlı özel versiyonda daha yüksek çözünürlüklü dokular, geliştirilmiş ışıklandırmalar, dinamik gölgeler ve daha derin bir görüş mesafesi yer alıyor.

Bununla birlikte şirket, kare hızı düşüşü yaşanmadan akıcı bir 60 FPS deneyimi sağlamayı vaat ediyor.

Mojang, popüler hibrit oyun konsolu Nintendo Switch 2 için özel olarak optimize edilmiş yeni Minecraft sürümünü duyurdu. Bilindiği üzere ilk nesil Switch’te bazı donanım kısıtlamaları yüzünden görsel kaliteden ödün vermek zorunda kalınmıştı. Fakat yeni modelin güçlü mimarisi ile beraber nihayet bu sorunlar çözülüyor.

Nintendo ve Mojang arasında gerçekleştirilen bu iş birliği heyecan uyandırdı. Merakla beklenen bu sürümün 2026 yılında yayınlanacağı açıklansa da henüz ne yazık ki kesin bir tarih verilmedi.

Reklam

Minecraft’ın özel Switch 2 sürümü neler sunacak?

Mojang yaptığı açıklamada, “Nintendo Switch 2 için Minecraft’ın yerel bir sürümünün yakında geleceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Merakla beklenen bu sürümün Switch 2’nin donanımından tam olarak yararlanacak şekilde optimize edildiğini ve Vibrant Visuals güncellemesini de beraberinde getirdiğini açıkladı.

Minecraft’ın diğer sürümlerine Chase the Skies güncellemesiyle birlikte gelen Vibrant Visuals’ın ilk lansmanından bir yıl sonra, yeni ve geliştirilmiş görseller şimdi Switch 2’ye geliyor. Aynı zamanda beraberinde yeni efektler, yeni bir aydınlatma sistemi ve yansımalar da getiriyor.

Minecraft’ın Nintendo Switch 2 sürümünde yeni grafikler varsayılan olarak ayarlanıyor. Fakat isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabiliyor.

Mojang ayrıca yakın gelecekte bu özel sürüme ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacağını bildirdi. Bunlardan ilki, Minecraft’ın Nintendo Switch sürümüne zaten sahip olanlar için ücretli ya da ücretsiz bir yükseltme yolu olup olmayacağı olacak. Şimdilik bu konuda bir kesinlik bulunmuyor.

Öte yandan şu anda Nintendo Switch 2 Joy-Con kumandaları için olası bir fare modu entegrasyonundan bahsedilmiyor. Yakında bu ve daha fazlasının Mojang tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.