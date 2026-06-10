Facebook skandallarını anlatan The Social Reckoning’den ilk fragman geldi

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The Social Network'ün merakla beklenen devam niteliğindeki tamamlayıcı filmi The Social Reckoning resmen duyuruldu.

Aaron Sorkin imzalı yeni filmin resmi fragmanı yayınlandı.

Merakla beklenen yapım, şirketin iç yüzünü ortaya döken, demokrasiye ve topluma verdiği zararları belgeleyen The Facebook Files skandalını merkeze alacak.

Filmde gazeteci Jeff Horwitz'i Jeremy Allen White canlandırırken, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg rolünü ise Jesse Eisenberg yerine bu kez ünlü aktör Jeremy Strong üstlenecek.

Ünlü senarist Aaron Sorkin, The Social Network filminin yayınlanmasının üzerinden 16 yıl geçtikten sonra devam filmi ile karşımıza çıktı. The Social Reckoning adlı serinin ikinci filminin ilk fragman videosu resmen yayınlandı.

Sorkin, bu yeni film ile beraber Facebook evrenine geri dönüyor. Şimdiden büyük bir heyecan uyandıran fragman, popüler sosyal medya platformunun gelişimini 2010 yapımı filmde sunulandan çok farklı bir bakış açısıyla ele almayı vaat ediyor.

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The Social Reckoning konusu açıklandı

Merakla beklenen sinema filmi, Mark Zuckerberg tarafından kurulan sosyal ağ için hassas bir döneme değiniyor. Kamu güvenindeki düşüş, yanlış bilgilendirme tartışmaları ve dijital platformların toplum üzerindeki etkisi, şirketin yakın tarihinin en büyük skandallarından birine odaklanan bir anlatının temelini oluşturuyor.

The Social Reckoning filminde odak noktası Facebook’un kuruluşu değil, kamuoyunda The Facebook Files olarak da bilinen tartışmalı belgelerin sızdırılmasının perde arkası öyküsü olacak.

Yeni film, Wall Street Journal’ın platformla ilgili tartışmalı uygulamaları ortaya çıkarmasına yardımcı olan şirket içi belgeleri sızdırmaktan sorumlu eski bir mühendis olan Frances Haugen’in yolculuğunu konu alacak.

Sony Pictures Entertainment tarafından yapılan açıklamada, The Social Reckoning’in konusu şu şekilde özetleniyor:

“The Social Network filminin başarısını tamamlayıcı nitelikte olan Aaron Sorkin’in özgün senaryosu, Wall Street Journal tarafından yayınlanan ve büyük yankı uyandıran “The Facebook Files” araştırmasına yol açan olaylara dayanıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenen film, genç bir Facebook mühendisi olan Frances Haugen’in, riskli bir yolculuğa çıkmak için gazeteci Jeff Horwitz’den yardım istemesini konu alıyor. Bu yolculuk, sosyal ağın en sıkı korunan sırlarından bazılarının ortaya çıkmasına yol açıyor.”

Yayınlanan fragman videosunda The Social Reckoning’in sosyal medyanın etkisi, bilgi manipülasyonu ve demokrasi üzerindeki etkiler gibi temaları ele almayı amaçladığı da açıkça ortaya koyuluyor.

Filmin oyuncu kadrosu belli oldu

Frances Haugen’i Anora filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Mikey Madison canlandıracak. Madison’ın yanı sıra oyuncu kadrosunda gazeteci Jeff Horwitz rolünde Jeremy Allen White da yer alacak.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise bu kez farklı bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Jesse Eisenberg’in yokluğunun ardından Zuckerberg rolü Jeremy Strong’a verilecek. Fragman, özellikle de tecrübeli girişimcinin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önündeki ifadesiyle ilgili sahnelerde oyuncunun performansını öne çıkarıyor.

Öte yandan The Social Network’ün yönetmeni olan tecrübeli sinemacı David Fincher ne yazık ki yeni filmde yer almayacak.

The Social Reckoning ne zaman çıkacak?

The Social Reckoning’in vizyon tarihi Ekim 2026 olarak duyuruldu. Film dijital platformlardan önce sinema salonlarında gösterime girecek.

The Social Reckoning fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: