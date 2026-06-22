Xbox’ın popüler oyunu Sea of ​​​​Thieves sinemaya uyarlanıyor

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Xbox, Rare tarafından geliştirilen korsan temalı Sea of Thieves oyununu sinemaya taşıyor.

Filmde, Marvel dünyasından tanınan önemli isimlerin de yer alacağı belirtildi.

Söz konusu uyarlama, eğlenceli korsan maceralarını ve gizemli deniz efsanelerini izleyicilerle buluşturacak.

Korsan temalı popüler video oyunu Sea of Thieves çok yakında sinema filmi uyarlamasıyla karşımıza çıkacak. Xbox yönetimi, milyonlarca aktif oyuncuya hitap eden sevilen yapımın beyazperdeye geleceğini onayladı.

Merakla beklenen oyun uyarlaması ile ilgili ortaya çıkan ilk raporlar, oyunun hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Projenin başında ise Marvel Sinematik Evreni’nde görev almış tecrübeli bir ismin boy göstereceği ifade ediliyor.

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Comicbook’un haberine göre Marvel evrenindeki çalışmalarıyla tanınan Shang-Chi ve yakında vizyona girecek Spider-Man: One More Day filmlerinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Destin Daniel Cretton, Sea of Thieves’in sinema uyarlamasında yer alacak.

Oyunlardan uyarlanan filmlerin sayısı artıyor

Canlı aksiyon Sea of ​​​​Thieves filmi, video oyun uyarlamalarının gişede ve yayın platformlarında etkileyici sonuçlar elde ettiği bir dönemde geliyor. Minecraft, Fallout ve The Last of Us’ın son dönemdeki başarısı, video oyunlarından esinlenen yapımlara karşı olan tarihsel önyargıyı azaltmaya yardımcı oldu ve stüdyolardan yeni yatırımları teşvik etti.

Sea of ​​​​Thieves tarafındaki asıl zorluk ise yalnızca popüler bir oyunu uyarlamanın ötesine geçiyor. Halo ya da Gears of War gibi serilerin aksine Rare’ın macerası geleneksel doğrusal bir anlatıma sahip değil. Oyunun odak noktası her zaman oyuncu özgürlüğü, denizcilik keşfi ve topluluk üyeleri arasındaki etkileşim oldu.

Xbox’ın başkan yardımcısı ve içerik sorumlusu Matt Booty’ye göre Sea of ​​​​Thieves’in gerçek kahramanı belirli bir karakter değil, topluluğun kendisiydi. Bu özellik oyunun hikaye kurgusunu doğrudan etkileyerek, oyunda mevcut olan iş birliğine dayalı ve mizahi ruhu yakalamayı amaçlıyordu.

Resmi duyuruya rağmen projenin hala geliştirme aşamasının başlarında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Henüz bir senarist ya da yönetmen onaylanmadı. Ayrıca filmin vizyon tarihi de belirlenmedi. Bu da beklenen yapımın sinema salonlarına gelmesinin birkaç yıl daha sürebileceği anlamına geliyor.