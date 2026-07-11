Marvel yönetmeni Naruto’yu sinemaya taşıyor: Oyuncu seçmeleri başladı

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Naruto'nun canlı aksiyon uyarlaması için oyuncu seçimleri resmen başlatıldı.

Yönetmen Destin Daniel Cretton, Team 7 üyeleri için dünya genelinde arayışa girdi.

Manganın yaratıcısı Masashi Kishimoto, projeyi "bir mucize" olarak nitelendirerek büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Dünyanın en popüler anime yapımlarından biri olan Naruto’nun canlı aksiyon sinema filmi projesi için kollar sıvandı. Merakla beklenen projeyle ilgili nihayet somut adımlar atıldı.

Ortaya çıkan son raporlara göre Marvel dünyasındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren tecrübeli yönetmen Destin Daniel Cretton, Naruto filminin yönetmenliğini üstlenecek. Bununla birlikte ekip, beyaz perdeye taşınacak uyarlama girişimi için dünya genelinde oyuncu seçmelerine başladı.

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Destin Daniel Cretton ve Masashi Kishimoto’dan ilk açıklamalar geldi

Gizmodo’nun haberine göre Cretton, Masashi Kishimoto’nun yarattığı evreni ilk kez canlı aksiyon formatında sinemalara getirmekten onur duyduğunu dile getirdi. Film yapımcısı ayrıca kahramanlar için ideal tercümanları bulmak amacıyla seçimin küresel ölçekte gerçekleştirileceğinin altını çizdi:

“Kishimoto-sensei’nin hikayeleri dünya çapında nesiller boyu hayranlara ilham verdi ve onun dünyasını ve karakterlerini ilk kez canlı aksiyonda beyazperdeye taşımak bir onur. Takım 7’miz için dünya çapındaki bu oyuncu seçimi arayışını başlatacağım ve Naruto’nun inanılmaz evrenini hayata geçireceğim için heyecanlıyım!”

Naruto’nun yaratıcısı Masashi Kishimoto projenin ilerleyişinden bahsetti ve çalışmalarının Hollywood uyarlamasından heyecan duyduğunu dile getirdi. Manganın yaratıcısına göre Destin Daniel Cretton ile çalışmak büyük bir ayrıcalığı temsil ediyor ve oyuncu kadrosunun karakterlerin çarpıcı kişiliklerini aktarabilecek aktörleri bir araya getireceğini umuyor:.

“Şu anda bana birbiri ardına mucizeler oluyor. Eserim Naruto gerçekten de bir Hollywood filmi oluyor! Ve daha da büyük bir mucize ise filmin tek Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek olması. Hala inanamıyorum! Eğer bu kadar mucize çoktan bir araya gelmişse, o zaman daha da fazlasını umalım. Bize olağanüstü ve tutkulu aktörler getirecek mucizevi karşılaşmaları merakla bekliyorum! Filmdeki karakterlerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum!”

Filmin henüz resmi bir gösterim tarihi olmasa da oyuncu seçimi sürecinin başlaması, önümüzdeki aylarda yapımın ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Çekimlerin 2027’de başlaması beklenirken, söylentilere göre 2028’de sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.