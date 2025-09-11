Battlefield 6, 100 oyunculu devasa Battle Royale moduyla geliyor

Battlefield 6'nın 100 oyunculu Battle Royale moduna sahip olacağı doğrulandı.

Oyuncular maç başladıktan sonra sınıf değiştiremeyecek, ama kazandığı deneyim puanlarıyla mevcut sınıflarını geliştirme şansına sahip olacak.

Bu mod, oyuncular için adrenalin dolu bir deneyime kapı aralayacak.

Electronic Arts, Battlefield 6 oyununun Battle Royale modunun ilk detaylarını açıkladı. Şirkete göre bu mod 100 oyuncu desteği, taktiksel olarak yok edilmiş ortamlar, araçlar ve daha fazlasına ev sahipliği yaparak oyunseverlere heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Stüdyo, Battle Royale modunun bu hafta testlere başlayacağını duyurdu.

Serinin köklerine sadık kalacak yeni oyun, yalnızca haritanın ufaltıldığı basit bir hayatta kalma mücadelesi sunmayacak. Şirketin “Battle Royale’in en ölümcül halkası” olarak nitelendirdiği yeni mekanikler sayesinde takım oyunu ve anlık kararlar her zamankinden daha da önemli bir hale gelecek.

Battlefield 6’nın Battle Royale modundan ilk detaylar geldi

Battlefield 6 Battle Royale modunda oyuncular maç başladıktan sonra sınıf değiştiremeyecek. Oyuncular XP kazandıkça seviye atlayacak ve seçtikleri sınıfı geliştiren yeni özelliklere erişim kazanacak. Örneğin “saldırı” sınıfı zırh kuşandığında daha hızlı hale gelebilecek.

GamesRadar’ın haberine göre her maç boyunca oyuncular haritayı keşfedecek ve görevleri tamamlayacak. Aynı zamanda beş kademeli silah ve eklentilerden yararlanabilecek. Aletler, saldırı paketleri, zırhlar, yükseltme kitleri ve favori silahlar için özel öğelere ulaşmak adına mücadele edilecek. Ayrıca zaferi garantilemek için aletler, patlayıcılar, yıkılabilir ortamlar ve araçlar kullanılabilecek.

Görevlerde mangalar silah deposu, araç anahtarı veya mobil yeniden konuşlandırma birimi gibi ekstra ödüller sunan hedefleri tamamlamaya çalışacak. Battlefield’ın klasik formüle getirdiği bu yaklaşım ile birlikte yeni modda BF’nin tüm temel özelliklerinin yer aldığını görebileceğiz.

Electronic Arts ekibi yakın zamanda Beta sürümüne dahil edilecek Battlefield 6 haritaları ve modlarının ayrıntılarını çok yakında detaylandıracak.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Geçtiğimiz haftalarda Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6’nın PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Minimum, Önerilen ve Ultra ayarlarda oyunu çalıştırmak için aşağıdaki donanımlara ihtiyacınız olacak:

Minimum Önerilen Ultra Çözünürlük & FPS 1080p @ 30FPS 1440p @ 60FPS 4K (2160p) @ 60FPS / 1440p @ 144FPS Grafik Ayarları Düşük Yüksek Ultra GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Video Belleği 6 GB 8 GB 16 GB CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB (Çift Kanal 2133 MHz) 16 GB (Çift Kanal 3200 MHz) 32 GB (Çift Kanal 4800 MHz) Depolama 55 GB HDD 90 GB SSD 90 GB SSD İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 64 bit Windows 11 64 bit DirectX 12 12 12 Ekstra Gereksinimler TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS

Geçtiğimiz günlerde oyunun Ray Tracing desteğine sahip olmayacağı doğrulanmıştı. Son olarak Battlefield 6 Beta sürümünün geçtiğimiz haftalarda Steam’de rekora imza attığını da ekleyelim.