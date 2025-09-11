Menüyü Kapat
    Battlefield 6, 100 oyunculu devasa Battle Royale moduyla geliyor

    Merakla beklenen Battlefield 6 oyunu 100 kişilik devasa Battle Royale moduna ev sahipliği yapacak.
    • Battlefield 6'nın 100 oyunculu Battle Royale moduna sahip olacağı doğrulandı.
    • Oyuncular maç başladıktan sonra sınıf değiştiremeyecek, ama kazandığı deneyim puanlarıyla mevcut sınıflarını geliştirme şansına sahip olacak.
    • Bu mod, oyuncular için adrenalin dolu bir deneyime kapı aralayacak.

    Electronic Arts, Battlefield 6 oyununun Battle Royale modunun ilk detaylarını açıkladı. Şirkete göre bu mod 100 oyuncu desteği, taktiksel olarak yok edilmiş ortamlar, araçlar ve daha fazlasına ev sahipliği yaparak oyunseverlere heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Stüdyo, Battle Royale modunun bu hafta testlere başlayacağını duyurdu.

    Serinin köklerine sadık kalacak yeni oyun, yalnızca haritanın ufaltıldığı basit bir hayatta kalma mücadelesi sunmayacak. Şirketin “Battle Royale’in en ölümcül halkası” olarak nitelendirdiği yeni mekanikler sayesinde takım oyunu ve anlık kararlar her zamankinden daha da önemli bir hale gelecek.

    Battlefield 6’nın Battle Royale modundan ilk detaylar geldi

    Battlefield 6 Battle Royale modunda oyuncular maç başladıktan sonra sınıf değiştiremeyecek. Oyuncular XP kazandıkça seviye atlayacak ve seçtikleri sınıfı geliştiren yeni özelliklere erişim kazanacak. Örneğin “saldırı” sınıfı zırh kuşandığında daha hızlı hale gelebilecek.

    GamesRadar’ın haberine göre her maç boyunca oyuncular haritayı keşfedecek ve görevleri tamamlayacak. Aynı zamanda beş kademeli silah ve eklentilerden yararlanabilecek. Aletler, saldırı paketleri, zırhlar, yükseltme kitleri ve favori silahlar için özel öğelere ulaşmak adına mücadele edilecek. Ayrıca zaferi garantilemek için aletler, patlayıcılar, yıkılabilir ortamlar ve araçlar kullanılabilecek.

    Görevlerde mangalar silah deposu, araç anahtarı veya mobil yeniden konuşlandırma birimi gibi ekstra ödüller sunan hedefleri tamamlamaya çalışacak. Battlefield’ın klasik formüle getirdiği bu yaklaşım ile birlikte yeni modda BF’nin tüm temel özelliklerinin yer aldığını görebileceğiz.

    Electronic Arts ekibi yakın zamanda Beta sürümüne dahil edilecek Battlefield 6 haritaları ve modlarının ayrıntılarını çok yakında detaylandıracak.

    Battlefield 6 sistem gereksinimleri

    Geçtiğimiz haftalarda Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6’nın PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Minimum, Önerilen ve Ultra ayarlarda oyunu çalıştırmak için aşağıdaki donanımlara ihtiyacınız olacak:

    MinimumÖnerilenUltra
    Çözünürlük & FPS1080p @ 30FPS1440p @ 60FPS4K (2160p) @ 60FPS / 1440p @ 144FPS
    Grafik AyarlarıDüşükYüksekUltra
    GPUNVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
    Video Belleği6 GB8 GB16 GB
    CPUIntel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D
    RAM16 GB (Çift Kanal 2133 MHz)16 GB (Çift Kanal 3200 MHz)32 GB (Çift Kanal 4800 MHz)
    Depolama55 GB HDD90 GB SSD90 GB SSD
    İşletim SistemiWindows 10Windows 11 64 bitWindows 11 64 bit
    DirectX121212
    Ekstra GereksinimlerTPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBSTPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBSTPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS
    Geçtiğimiz günlerde oyunun Ray Tracing desteğine sahip olmayacağı doğrulanmıştı. Son olarak Battlefield 6 Beta sürümünün geçtiğimiz haftalarda Steam’de rekora imza attığını da ekleyelim.

    Efrahim Aslan

