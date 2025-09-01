Battlefield 6 “Ray Tracing” desteği olmadan gelecek

Ripple Effect Studio Teknik Direktörü Christian Buhl, yeni Battlefield oyununa dair bazı önemli ayrıntılar paylaştı.

Buhl'a göre Battlefield 6 oyunu "Ray Tracing" (ışın izleme) teknolojisi olmadan karşımıza çıkacak.

Oyun, 20 Ekim'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak.

Merakla beklenen Battlefield 6, mümkün olduğunca çok oyuncuya hizmet vermek için ışın izleme teknolojisini benimsemeyecek. Oyunun teknik direktörü bu hafta yayınlanan bir röportajda merak edilen “Ray Tracing” konusuna ışık getirdi.

Geliştiriciler, düşük donanımlı bilgisayarların bile yeni FPS oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmesi için ayar özelleştirmelerini optimize etmeye ve en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyor. Bu nedenle ışın izleme teknolojisinin oyunda desteklenmeyeceği belirtiliyor.

Battlefield 6 neden Ray Tracing özelliği sunmayacak?

ComicBook.com’a konuşan Ripple Effect Studio Teknik Direktörü Christian Buhl, Battlefield 6’nın Ray Tracing’i desteklemediğini ve gelecekte gelişmiş aydınlatma tekniğinin uygulanmasına yönelik bir plan olmadığını doğruladı:

“Ray Tracing’in yokluğunun nedeni performansa odaklanmak istememizdi. Tüm çabamızın oyunu varsayılan ayarlar ve varsayılan kullanıcılar için mümkün olduğunca optimize edilmiş hale getirmeye odaklanmasını sağlamak istedik. Bu nedenle geliştirme sürecinin nispeten erken bir aşamasında ışın izlemeyi kullanmamaya karar verdik. Yine bunun daha çok herkes için performans sunmaya odaklanabilmemiz için olduğunu belirttik.”

Stüdyonun bu seçimi, NVIDIA’nın GeForce RTX 2000 ailesinin ışın izleme yeteneklerinden yararlanan ilk oyunlardan biri olan Battlefield V ve daha yeni çıkan Battlefield 2042 ile kıyaslandığında BF stüdyolarının davranışlarında önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Karar bazı oyunseverleri hayal kırıklığına uğratsa da açık beta sırasında görüldüğü gibi oyuncu sayısı üzerinde olumlu bir etki yaratmış gibi görünüyor. Tahminlere göre Battlefield 6’nın konsollar ve PC’deki testleri 20 milyondan fazla oyuncuyu çekti.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Geliştirici ekip geçen hafta Battlefield 6’nın resmi PC sistem gereksinimleri ile karşımıza çıkmıştı. Oyunu çalıştırabilmek için şu donanım özelliklerine ihtiyacınız olacak:

Minimum Önerilen Ultra Çözünürlük & FPS 1080p @ 30FPS 1440p @ 60FPS 4K (2160p) @ 60FPS / 1440p @ 144FPS Grafik Ayarları Düşük Yüksek Ultra GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Video Belleği 6 GB 8 GB 16 GB CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB (Çift Kanal 2133 MHz) 16 GB (Çift Kanal 3200 MHz) 32 GB (Çift Kanal 4800 MHz) Depolama 55 GB HDD 90 GB SSD 90 GB SSD İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 64 bit Windows 11 64 bit DirectX 12 12 12 Ekstra Gereksinimler TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS

Battlefield 6, 20 Ekim tarihinde PC, PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak