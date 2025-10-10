Battlefield 6, Google Haritalar ile karşılaştırıldı: Gerçek dünyaya meydan okuyor

Battlefield 6'nın haritalardaki gerçekçiliği herkesi şaşırttı.

Resmi piyasaya çıkan oyunun haritası Google Haritalar ile karşılaştırıldı.

Öte yandan başka bir YouTuber, oyunun PlayStation 5'teki performansını değerlendirdi.

Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Battlefield 6 bugün oyunseverlerle buluştu. Oyuna yönelik ilk eleştiriler, haritanın oldukça gerçekçi bir yapıya sahip olmasını vurguluyor. Bu realist yaklaşımın yalnızca doku ve poligon kalitesinden değil, haritadaki mekanlarda da uygulandığı dikkatlerden kaçmadı.

DICE tarafından geliştirilen yeni Battlefield oyunu dikkat çekici bir karşılaştırma videosuyla karşımıza çıktı. Videoda şehir ve atmosfer tasarımının gerçeği neredeyse birebir yansıttığı görülüyor. Oyunculara adeta bir sanal turizm deneyimi yaşayan oyun, Google Haritalar ile karşılaştırılıyor.

BF6 haritasındaki ince işçilik beğeni topladı

Yayınlanan YouTube videosu, oyundaki çeşitli mekanları ve ardından gerçek mekanları gösteriyor. Hatta mümkün olduğunda FPS haritalarından bir alanı, aynı mekanın gerçek hayattaki bir fotoğrafıyla birlikte bizlere gösteriyor.

Gösterilen lokasyonlar, videoda bize oyunun en önemli iki bölgesi olan Cebelitarık ve New York gösteriliyor. Gördüğümüz kadarıyla DICE, çeşitli haritaların birebir kopyalarını sunmaya çalışmamış.

Geliştiriciler bunun yerine bazı binaların eksik olması ve çeşitli estetik farklılıklar olsa bile birtakım özgürlükler kullanarak gerçekçilik hissi yaratmayı tercih ediyor. Bu durum muhtemelen oyun tasarımının bazı durumlarda belirli önceliklere sahip olması ve bu nedenle görsel sadakat arayışını “yenmiş” olmasının da bir sonucu olabilir.

Battlefield 6, PlayStation 5’te nasıl çalışıyor?

Digital Foundry’nin inceleme videosunda serinin yeni oyunu, PlayStation 5’te FSR gibi yükseltme tekniklerini kullanarak 1440p’ye yakın bir çözünürlükte dengeli modda çalışıyor. Saniyede 60 karelik bir kare hızı hedefleniyor.

Hareket bulanıklığı da iyi uygulanıyor. Keskin ve stabil bir görüntü üretiliyor. 1080p civarında ortalama 90-95 fps’ye ulaşan 120 Hz performans modu mevcut. Fakat genel deneyimin keyfini bozmayacak kadar küçük aksaklıklar görüldüğü söyleniyor.

Eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan Battlefield 6, PS5’te oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ekrana zengin dokulu ortamlar getiriliyor. Fakat oyunun tek kayda değer eksiği, bu durumlarda fark yaratabilecek ışın izleme özelliğinin olmaması olarak vurgulanıyor.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu

MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++ GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 1440p @ 60FPS

Yüksek Ayarlar

Performans: 1080p @ 120FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 1440p @ 120FPS

Orta Ayarlar Dengeli: 4K @ 120FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 4K @ 240FPS

Ultra Ayarlar YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük

Çoklu Kare Oluşturma EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5080 VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core 9 Ultra 285K

AMD Ryzen 7 9800X3D RAM 16GB

(Çift kanal 2133mhz) 16GB

(Çift kanal 3200mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12 DEPOLAMA 55GB* HDD

(Çıkışta) 90GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

Son olarak Call of Duty: Black Ops 6’nın şu anda tüm platformlarda kısa süreliğine ücretsiz olduğunu belirtelim.