Battlefield 6 Beta, Steam’de muazzam bir rekor kırdı

Battlefield 6'nın açık Beta versiyonu Steam'de 500 binden fazla oyuncuyu bir araya getirdi.

Steam'in en çok eşzamanlı oynanan oyunları arasına yerleşen BF6, şimdiden konsolda da ciddi bir oyuncu topluluğu yakaladı.

Battlefield'ın yeni oyunu böylelikle Call of Duty'nin rekorunu da geçmeyi başardı.

Battlefield 6 Beta geçtiğimiz hafta sonu Steam’de 521 bin 79 oyuncuya ulaşarak zirveye ulaştı. Açıklanan bu rakamlar, Battlefield tarihindeki en yüksek sayıya işaret ediyor.

Aynı zamanda henüz piyasaya sürülmemiş olan oyunu, zirve döneminde 491 bin 670 oyuncuya ulaşan ve en çok oynanan 2022 sürümü olan Call of Duty’nin iki sıra önüne koyuyor.

Merakla beklenen oyun şimdiden Beta versiyonunda yüz binlerce oyuncuya ev sahipliği yağıyor. Üstelik söz konusu rakamlar yalnızca Steam oyuncularını kapsıyor. Dolayısıyla konsol oyuncularını ya da doğrudan EA App üzerinden oynayanları da dahil edersek oyunun başarısı daha da büyük görünüyor.

BF6, CoD serisini gölgede bırakmaya hazırlanıyor

Serinin yeni oyununun elde ettiği bu büyük başarı yalnızca oyunun kalitesine değil, aynı zamanda ana rakibi Call of Duty’nin azalan popülaritesine de bağlanıyor. YouTube’daki Black Ops 7 fragmanına gelen yorumların çoğu olumsuz görünüyor. Hatta bazı kullanıcılar CoD’u terk edip Battlefield 6’ya geçtiklerini bile dile getiriyor.

Blizzard’ın başında uzun yıllar görev alan ve Activision’ın eski yöneticilerinden biri olan Mike Ybarra, sosyal medyada yaptığı açıklamada yeni Battlefield’ın bu yıl Call of Duty’i “ezeceğini” söyledi:

“Battlefield bu yıl Call of Duty serisini ezip geçecek. Ama asıl zafer, CoD’un artık tembel olmayacak olması ve bu sayede daha iyi FPS’lere sahip olacak olmamız…”

Ybarra ayrıca Battlefield 6’daki zorlu rekabeti Call of Duty için bir gelişme fırsatı olarak görüyor. Ancak geliştirici, bu yıl Black Ops 7 ile pek başarılı olacağını düşünmüyor.

Battlefield 6 Beta 2 ne zaman çıkacak?

Battlefield’ın yeni oyunu resmi lansmandan önce ikinci ve son açık Beta aşamasına geçecek. Bir sonraki test dönemi 14-17 Ağustos tarihleri arasında tüm platformlarda gerçekleşecek ve oyunu daha önce test etmiş olanlar için yeni içerikler eklenecek.

Bu yeni test penceresinde, ilk aşamadaki tüm haritalar ve modların yanı sıra yeni özellikler de kullanıma sunulacak. Bunlar arasında New York’ta geçen Empire State haritası ve Rush ve Squad Deathmatch adlı iki ek mod yer alıyor.

Battlefield 6 PC sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Direct X : 12

: 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri ise şunlar: